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Экспорт и импорт зерновых
10.10.2019

Экспорт и импорт зерновых


    • Россия за январь-август 2019 года экспортировала порядка 18,5 млн тонн пшеницы и меслина – на 33,5% меньше показателя аналогичного периода прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также снизился – на 25,3% (до 3,8 млрд долларов).

    Импортные поставки пшеницы в Россию снизились на 43,9% – до 122,2 тыс. тонн. Импорт кукурузы снизился – на 20,7% до 27,5 тыс. тонн. Также поставки ячменя в январе-августе этого года уменьшились на 61,3% и составили 4,8 тыс. тонн.

    В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 16,5%, составив 28,8 млн долларов. Стоимость поставок ячменя в РФ уменьшилась на 15% до 1,7 млн долларов. Импорт кукурузы в стоимостном выражении составил 93,7 млн долларов – на 26% ниже 8 месяцев прошлого года.

    В августе экспорт пшеницы и меслина по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 4% (+63,6% к июлю 2019 года), составив 4,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 918,2 млн долларов (+3,9% к августу 2018 и +65,2% к июлю 2019 года).

    В августе импорт пшеницы вырос к аналогичному уровню 2018 года в 2,6 раза, но снизился к показателю июля 2019 года на 53,5%, составив 7,4 тыс. тонн.

    Кукурузы ввезли на 50% больше, чем в августе прошлого года, но на 66,7% меньше июля 2019 года – до 0,3 тыс. тонн. 

    В стоимостном выражении импорт пшеницы в августе составил 1,7 млн долларов, что на 10,5% меньше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставок пшеницы в РФ упала на 55,3%. В денежном выражении импорт кукурузы составил 300 тыс. долларов – в 3 раза больше уровня сентября прошлого года (-57,1% к июлю 2019 года).

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