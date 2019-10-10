Гамбург не будет повышать портовые сборы

В 2020 году Администрация порта Гамбург приняла решение оставить ставки портовых сборов без изменений.

«В последние годы повышение ставок портовых сборов были и так уже ниже уровня инфляции, -– говорится в официальном заявлении Администрации порта. – Сохраняя портовые сборы на прежнем уровне, мы видим устойчивое будущее порта Гамбург».

Кроме того, со следующего года в порту будут действовать скидки для судов, имеющих низкий уровень шума, в дополнение к уже существующим льготам, связанным с экологической безопасностью.