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Самый большой терминал по перевалке минеральных удобрений в России
09.10.2019

Самый большой терминал по перевалке минеральных удобрений в России


    • Самый большой терминал по перевалке минеральных удобрений в России строит в Ленинградской области ООО «Ультрамар». Масштаб строительства смогли оценить журналисты региональных и федеральных СМИ в ходе пресс-тура на площадку будущего морского отгрузочного терминала «Ультрамар» в Вистино (Кингисеппский район).

    Терминал предназначен для перевалки минеральных удобрений. Пропускная способность на первом этапе составит 12 млн тонн, в дальнейшем «Ультрамар» планирует довести мощность до 20 тонн. Сейчас ведется строительство причала и промышленно-логистического парка, в который входят складской комплекс, собственная железнодорожная станция, купола-хранилища, контейнерный склад для собственных нужд.

    Подробно о проекте и о том, как продвигается строительство терминала, рассказал генеральный директор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич. «Проект находится в активной фазе реализации. Сейчас идет строительство глубоководного терминала для приема судов типа Panamax для отгрузки минеральных удобрений. Он будет состоять из причала типа больверк и пирса».

    По его словам, складская зона будет соединена с морской частью и с железнодорожной станцией продуктопроводом для ее более эффективного использования, а морская часть, будет использоваться исключительно для отгрузки судов. Жд станция будет электрифицирована. «Все решения согласованы с ОАО «РЖД». Мы с РЖД двигаемся вперед и планируем в декабре положить «золотой» рельс – примыкание к станции Лужская-Восточная. Общая протяженность жд путей составит 11 км. Она будет покрывать все потребности в перевалке. Своя промышленная железнодорожная станция на Лужском узле есть только у «Сибура»», – сказал А.Бонч-Бруевич, подчеркнув, что глобальных проблем на жд подходах к станции Лужская нет. «Если и есть какие-то вопросы, то они непосредственно связаны со скоростью обработки непосредственно на терминалах. У железной дороги в этом части проектная мощность составляет 125 млн тонн. На сегодня по железке едет 78 млн тонн. Это общеизвестные факты – РЖД на Октябрьский узел работает хорошо. Вероятность того, что на подходе к Лужскому узлу образуется бутылочное горлышко, равна нулю», – уверен он.

    Складской комплекс будет представлять собой несколько купольных хранилищ. «У каждого производителя будут свои купола, в котором они будут раскладывать минеральные удобрения различных марок.  Купола – самый эффективный с точки зрения площади и массы накапливаемого груза способ хранения», – сказал А.Бонч-Бруевич. Одновременно смогут выгружаться 8 вагонов, а это порядка 500 тонн минеральных удобрений. Прием, транспортировка, хранение и отгрузка – по закрытой технологии.

    «На первом этапе заявлено 12 млн тонн. Мы понимаем, как их достигнем, – сказал А.Бонч-Бруевич. – Мы знаем объемы роста производства минеральных удобрений, мы знаем, кто закладывает новые мощности по производству минеральных удобрений. Мы отрасль знаем неплохо и думаем, что заявленные мощности будут востребованы. У нас есть контракты с «Акроном», «Уралхимом», «ФосАгро» и «Металлоинвестом». Кроме того, ведутся переговоры с «Уралкалием». Они находятся уже на стадии подписания договора. Объемы по нему пока не раскрываются. «Их огласят после подписания контракта», – сказал А.Бонч-Бруевич.

    Заявленные общие инвестиции в проект составят 30 млрд рублей, львиная доля – заемная: порядка 60% финансирования проекта – это Сбербанк. «На сегодняшний день у нас открыта кредитная линия порядка 220 млн долларов», – рассказал А.Бонч-Бруевич. Первые мощности по перевалке минеральных удобрений начнут работать в середине следующего года. В «Ультрамаре» рассчитывают, что срок окупаемости проекта составит 6-7 лет.

     

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