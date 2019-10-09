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Новый генеральный в Lorus SCM
09.10.2019

Новый генеральный в Lorus SCM


    • Пост генерального директора в Lorus SCM заняла Ольга Наумова, получив долю в капитале компании. В задачи нового гендиректора войдут разработка и реализация консолидированной стратегии развития логистических активов, а также создание и запуск логистических сервисов на базе собственных цифровых платформ, сообщает пресс-служба компании.

    Кроме того, О.Наумова займет пост заместителя генерального директора ПАО «Соллерс». В этом статусе она будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов «умной мобильности», а также в запуске новых проектов «Соллерса» в этом направлении. 

    О.Наумова окончила социологический факультет МГУ по специальности «Маркетинг». Начала карьеру с руководства московским представительством консалтинговой компании «Альт». Затем работала в IT-холдинге IBS, группе компаний «Северсталь» и «Новолипецком металлургическом комбинате». В мае 2013 года возглавила федеральную торговую сеть «Пятерочка». В мае 2018 года стала исполнительным директором «Магнита», а еще через месяц — генеральным директором сети.

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