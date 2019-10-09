Ледокольная приставка от финских судостроителей

Финское агентство по транспортной инфраструктуре (FTIA) приступило к испытаниям съемной ледокольной самоходной носовой части, которую можно пристыковать к другому судну – например, к буксиру – и использовать его в качестве ледокола.

Концепт был разработан в рамках софинансируемого Евросоюзом проекта Winter Navigation Motorways of the Sea II. Строительство судна (или правильнее все-таки будет его назвать полусудном?) осуществлялось на судоремонтной верфи в Турку.

Планируется, что ледокольная приставка начнет работать на Сайменском озере уже в зимнюю навигацию 2020 года. Базироваться судно (или полусудно) будет в Лаппенранте.

Видео: ILS Oy

Фото: Kuvakasvot OY