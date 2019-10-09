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съемная ледокольная самоходная носовая часть WINMOS II
09.10.2019

Ледокольная приставка от финских судостроителей


    • съемная ледокольная самоходная носовая часть WINMOS IIФинское агентство по транспортной инфраструктуре (FTIA) приступило к испытаниям съемной ледокольной самоходной носовой части, которую можно пристыковать к другому судну – например, к буксиру – и использовать его в качестве ледокола.

    Концепт был разработан в рамках софинансируемого Евросоюзом проекта Winter Navigation Motorways of the Sea II. Строительство судна (или правильнее все-таки будет его назвать полусудном?) осуществлялось на судоремонтной верфи в Турку.

    Планируется, что ледокольная приставка начнет работать на Сайменском озере уже в зимнюю навигацию 2020 года. Базироваться судно (или полусудно) будет в Лаппенранте.

    Видео: ILS Oy

    Фото: Kuvakasvot OY

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