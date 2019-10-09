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Контейнерный поезд для китайских автомобилей
09.10.2019

Контейнерный поезд для китайских автомобилей


    • Контейнерный поезд для китайских автомобилейТранспортная группа FESCO сообщила о запуске контейнерного поезд для перевозки автомобилей из Чунцина (Китай) в Калужскую область через Монголию.

    Маршрут проходит через пограничные переходы Эрлянь /Замын-Ууд / Наушки. Доставка до склада клиента в Московской области осуществляется автомобилевозами.

    Поезд со станции Чунцин будет отправляться 2-4 раза в месяц исходя из потребностей клиентов. Сервис заточен под перевозку автомобилей, произведенных в Китае. Планируемый объем перевозок – 200-400 TEU в месяц.

    Первый состав из 50 сорокафутовых контейнеров FESCO, груженых 150 автомобилями, прибыл на станцию Воротынск (Калужская область) 6 октября. Общее время в пути следования составило 17 суток – в 2,5 раза быстрее, чем по маршруту через Суэцкий канал.

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