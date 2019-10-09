Экспорт угля и кокса

Угольный экспорт из России по итогам января-августа этого года достиг 134,4 млн тонн, что на 5,8% больше по сравнению аналогичным периодом 2018 года. Доходы от экспорта угля по итогам 8 месяцев выросли на 3,7%, составив порядка 10,9 млрд долларов.

Отметим, что за отчетный период импорт угля составил 14,2 млн тонн – на 1,4% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении импорт каменного угля составил 253,1 млн долларов (-0,3%).

По данным ФТС, кокса и полукокса за январь-август вывезли из страны порядка 1,9 млн тонн – на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от экспорта кокса и полукокса практически сохранились на уровне января-августа прошлого года и составили 457,5 млн долларов (-0,1%).

В августе этого года было вывезено порядка 18,1 млн тонн угля, что на 1,9% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 30,7% больше итогов предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля сократился по сравнению с августом 2018 года на 13,8% – до 1,4 млрд долларов (+29,9% к июлю 2019 года).

Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 174,6 тыс. тонн – это на 0,5% выше уровня августа прошлого года, но на 26,3% меньше, чем за июль этого года. Доходы упали по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,9% и на 26,3% к уровню предыдущего месяца – до 40,3 млн долларов.