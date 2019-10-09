Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт угля и кокса
09.10.2019

Экспорт угля и кокса


    • Угольный экспорт из России по итогам января-августа этого года достиг 134,4 млн тонн, что на 5,8% больше по сравнению аналогичным периодом 2018 года. Доходы от экспорта угля по итогам 8 месяцев выросли на 3,7%, составив порядка 10,9 млрд долларов.

    Отметим, что за отчетный период импорт угля составил 14,2 млн тонн – на 1,4% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении импорт каменного угля составил 253,1 млн долларов (-0,3%).

    По данным ФТС, кокса и полукокса за январь-август вывезли из страны порядка 1,9 млн тонн – на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от экспорта кокса и полукокса практически сохранились на уровне января-августа прошлого года и составили 457,5 млн долларов (-0,1%).

    В августе этого года было вывезено порядка 18,1 млн тонн угля, что на 1,9% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 30,7% больше итогов предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт угля сократился по сравнению с августом 2018 года на 13,8% – до 1,4 млрд долларов (+29,9% к июлю 2019 года).

    Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 174,6 тыс. тонн – это на 0,5% выше уровня августа прошлого года, но на 26,3% меньше, чем за июль этого года. Доходы упали по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,9% и на 26,3% к уровню предыдущего месяца – до 40,3 млн долларов.

    Пожалуйста, подождите...

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.09.2019
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за август 2019 года – online сервис ПОРТСТАТ […]
    2019АвгустАпрельИюль
    0
    19.07.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 28, 2019
    На 28 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    01.02.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 4
    На 4 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания показывают разноплановую […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    11.07.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Май 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотМайПОРТСТАТ
    0
    14.02.2019
    Экспорт цветных металлов
    Алюминий потерял в объемах и в долларах
    2018Цветные металлыЭкспорт
    0
    30.08.2019
    НМТП увеличил прибыль по МСФО
    За счет продажи «дочки»
    Только для подписчиков
    2019Новороссийский морской торговый портФинансы
    0
    25.07.2019
    Продуктовый импорт
    По итогам января-мая 2019 года ввоз мяса и молочной продукции на территорию России вырос. Так, по данным Федеральной […]
    2019ИмпортПродукты питания
    0
    08.04.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2019
    На 14 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Ставки на порты Средиземноморья продолжили снижение. […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    12.07.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 27, 2019
    На 27 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize скорректировались вверх. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    26.02.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, недели 7-8, 2019
    На 7-8 неделях фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания на ряде направлений […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное море
    0
    23.07.2019
    ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ
    “ТрансКонтейнер” опубликовал финансовые показатели по РСБУ за 6 месяцев 2019 года. Согласно отчету компании, выручка увеличилась по сравнению […]
    2019РСБУТрансКонтейнер
    0
    09.04.2019
    Импорт из Казахстана
    В основном из Казахстана в Россию везут сырье.
    2018ГрузыИмпортКазахстан
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    09.10.2019 Контейнерный поезд для китайских автомобилей
    08.10.2019 13-тысячник COSCO сел на мель в проливе Босфор Восточный
    08.10.2019 Новый 23-тысячник MSC
    08.10.2019 Кто построит 23-тысячники Evergreen
    08.10.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    07.10.2019 Железнодорожные контейнеры
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД