Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт и экспорт Китая
09.10.2019

Импорт и экспорт Китая


    • По данным главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 8 месяцев 2019 года составил более 2,954 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 2%.

    В том числе экспорт практически сохранился на уровне прошлого года и составил 1,607 трлн долларов. В то же время импорт уменьшился на 4,4% до 1,347 трлн долларов.

    В августе внешнеторговый оборот Китая составил 394,7 млрд долларов. Это на 3,2% ниже аналогичного уровня прошлого года. При этом экспорт по итогам отчетного месяца снизился на 0,9% до 214,78 млрд долларов, а импорт – на 5,6%  до 179,96 млрд долларов.

     

    Пожалуйста, подождите...

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.07.2019
    Контейнерные порты Турции
    Итоги 1 полугодия 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотТурция
    0
    25.04.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17 2019
    На азовском рынке ставки фрахта на данный момент стабильны, но предстоящие майские праздники могут кардинально изменить ситуацию.  По […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    03.06.2019
    НМТП увеличил прибыль наполовину
    ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало промежуточный консолидированный финансовый отчет за первый квартал 2019 года. Консолидированная выручка группы […]
    2019МСФОНовороссийский морской торговый портФинансы
    0
    02.07.2019
    Самые длинные, скоростные, технологичные
    Пять стран-рекордсменов в жд области
    Железная дорогаИндияКитайРоссия
    0
    17.09.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    По итогам 7 месяцев 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений в физическом весе составил порядка 7,9 млн тонн, […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    15.08.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 33 2019
    Азовский фрахтовый рынок, похоже, достиг нижней точки падения. Судовладельцы на этой неделе не торопятся заключать контракты и откладывают […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    28.08.2019
    Прибыли Frontline
    Frontline опубликовал финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2019 года. Как сообщили SeaNews в компании, чистая […]
    2019FrontlineТанкерФинансы
    0
    28.05.2019
    MAN о российском рынке грузовиков
    Где компания видит потенциал и за счет чего снижается доля азиатских и европейских брендов на российском рынке
    2019MAN АвторынокАпрель
    0
    08.05.2019
    Оборот мировых контейнерных линий
    Итоги 1 квартала
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноЛинии
    0
    08.07.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2019
    На 28 неделе года стоимость мазута в большинстве исследуемых портов снизилась. Газойль подешевел во всех исследуемых портах. Так, […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    13.08.2019
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Июнь 2019
    Только для подписчиков
    2019ИюньКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    06.05.2019
    Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД в январе-апреле 2019 года увеличилась всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    2019ПогрузкаРЖД
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    09.10.2019 Контейнерный поезд для китайских автомобилей
    08.10.2019 13-тысячник COSCO сел на мель в проливе Босфор Восточный
    08.10.2019 Новый 23-тысячник MSC
    08.10.2019 Кто построит 23-тысячники Evergreen
    08.10.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    07.10.2019 Железнодорожные контейнеры
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД