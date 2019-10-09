Импорт и экспорт Китая

По данным главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 8 месяцев 2019 года составил более 2,954 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 2%.

В том числе экспорт практически сохранился на уровне прошлого года и составил 1,607 трлн долларов. В то же время импорт уменьшился на 4,4% до 1,347 трлн долларов.

В августе внешнеторговый оборот Китая составил 394,7 млрд долларов. Это на 3,2% ниже аналогичного уровня прошлого года. При этом экспорт по итогам отчетного месяца снизился на 0,9% до 214,78 млрд долларов, а импорт – на 5,6% до 179,96 млрд долларов.