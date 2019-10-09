Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ФАС дала добро «Делу»
09.10.2019

ФАС дала добро «Делу»


    •  8 октября 2019 года Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство Группы компаний «Дело» на покупку пакета акций (50% плюс 2 акции) ПАО «ТрансКонтейнер».

    «Мы благодарим ФАС за кратчайшие сроки рассмотрения нашего ходатайства и за конструктивное взаимодействие», – прокомментировал решение ФАС генеральный директор Управляющей компании «Дело» Игорь Яковенко.

    Вместе с согласием ФАС выдала предписание в адрес Группы «Дело» и «ТрансКонтейнера», которое соответствует сложившейся практике по защите конкуренции в транспортной отрасли, сообщили SeaNews в компании.

    Отметим, что «Дело» – не единственный претендент на долю в «ТрансКонтейнере». В августе текущего года ФАС также одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компании «Енисей Капитал», аффилированной с предпринимателями Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым.

    Пожалуйста, подождите...

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2019
    «ТрансКонтейнер» отстает от рынка
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало предварительные операционные результаты за четвертый квартал и весь 2018 год. По итогам четвертого квартала объем […]
    2018Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер
    0
    16.04.2019
    Проект Клещиха Daily
    «ТрансКонтейнер», «Облтранстерминал» и «Т1» запустят ежедневные поезда из Подмосковья в Сибирь.
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездСибирь
    0
    26.09.2019
    «ТрансКонтейнер» будет привлекать средства
    Или облигациями, или кредитами
    кредитОблигацииТрансКонтейнерФинансы
    0
    08.08.2019
    Половина «ТрансКонтейнера» выставлена на продажу
    Аукцион по продаже 50% плюс 2 акции уставного капитала ПАО «ТрансКонтейнер» назначен на 27 ноября 2019 года. По […]
    АкцииАукционТрансКонтейнер
    0
    01.03.2019
    Переизбран председатель совета директоров «ТрансКонтейнера»
    Председателем вновь избранного совета директоров ПАО «Трансконтейнер» переизбран Андрей Старков. Заместителем председателя совета директоров назначен Сергей Лудин. Такое […]
    НазначенияСовет директоровТрансКонтейнер
    0
    19.04.2019
    Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    Компания теперь считает объем перевозок по-новому
    2019Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер
    0
    06.06.2019
    «ТрансКонтейнер» создаст СП с COSCO
    ПАО «ТрансКонтейнер» намерено подписать меморандум с ведущей шиппинговой компанией COSCO Shipping. Об этом сообщил генеральный директор «ТрансКонтейнер» Вячеслав […]
    COSCOСПТрансКонтейнер
    1
    24.04.2019
    На НУТЭП пришли новые краны
    Вчера на контейнерный терминал НУТЭП пришло судно, доставившее краны для нового причала №38. Причальные перегружатели прибыли на борту […]
    Группа ДелоКраныНУТЭППоставки
    0
    16.09.2019
    Новый контейнерный поезд через Калининград
    Из Китая в Европу
    ЕвропаКалининградКитайКонтейнерный поезд
    0
    22.08.2019
    «ТрансКонтейнер» увеличил прибыль на 90%
    «ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые показатели по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первое полугодие 2019 года. Выручка группы увеличилась […]
    2019ТрансКонтейнерФинансы
    0
    23.07.2019
    ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ
    “ТрансКонтейнер” опубликовал финансовые показатели по РСБУ за 6 месяцев 2019 года. Согласно отчету компании, выручка увеличилась по сравнению […]
    2019РСБУТрансКонтейнер
    0
    22.04.2019
    Китайские дотации перетянули грузы
    На Достык и Хоргос
    ГосподдержкаКитайконтейнерный транзитПогранпереходы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    09.10.2019 Контейнерный поезд для китайских автомобилей
    08.10.2019 13-тысячник COSCO сел на мель в проливе Босфор Восточный
    08.10.2019 Новый 23-тысячник MSC
    08.10.2019 Кто построит 23-тысячники Evergreen
    08.10.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    07.10.2019 Железнодорожные контейнеры
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД