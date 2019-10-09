ФАС дала добро «Делу»

8 октября 2019 года Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство Группы компаний «Дело» на покупку пакета акций (50% плюс 2 акции) ПАО «ТрансКонтейнер».

«Мы благодарим ФАС за кратчайшие сроки рассмотрения нашего ходатайства и за конструктивное взаимодействие», – прокомментировал решение ФАС генеральный директор Управляющей компании «Дело» Игорь Яковенко.

Вместе с согласием ФАС выдала предписание в адрес Группы «Дело» и «ТрансКонтейнера», которое соответствует сложившейся практике по защите конкуренции в транспортной отрасли, сообщили SeaNews в компании.

Отметим, что «Дело» – не единственный претендент на долю в «ТрансКонтейнере». В августе текущего года ФАС также одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компании «Енисей Капитал», аффилированной с предпринимателями Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым.