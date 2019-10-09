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Дноуглубительные работы на терминале «Утренний» завершаются
09.10.2019

Дноуглубительные работы на терминале «Утренний» завершаются


    • Дноуглубительные работы на терминале «Утренний» проекта «Ямал СПГ-2», запланированные на 2019 год, завершатся во второй декаде октября. Это связано с ограниченным периодом безледовой навигации в условиях Крайнего Севера. По информации «Росатома», такое решение принято 4 октября в Сабетте в ходе выездного совещания Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» с участием представителей ФГУП «Гидрографическое предприятие», ПАО «Новатэк», ООО «Арктик СПГ 2», ООО «Мордрага».

    Как отмечают в «Росатоме», период безледовой навигации в месте проведения работ составляет 60-70 календарных дней в году. В целях осуществления программы завоза строительных грузов в 2020 году в полном объеме в этом году необходимо выполнить дноуглубительные работы в акватории и на подходном канале в объеме до 5,4 млн куб. м. По состоянию на 4 октября было разработано 4,7 млн куб. м донного грунта.

    Строительство акватории и подходного канала в 2019 году создаст условия для завоза грузов, предназначенных для строительства терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в морском порту Сабетта и обеспечит возможность для запуска проекта до конца 2022 года. Для достижения проектных отметок акватории и подходного канала терминала всего предстоит выполнить дноуглубительные работы общим объемом свыше 26 млн куб. м грунта.

     

    Фото: “Росатом”

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