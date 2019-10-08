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Жд экспорт через порты
08.10.2019

Жд экспорт через порты


    • Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за три квартала 2019 года увеличилась на 2,5%, составив 228,2 млн тонн.        

    По данным РЖД, на уголь приходится менее половины объема (48,3%) от всего экспортного грузопотока РЖД.

    При этом за отчетный период отмечен рост погрузки угля на 8%, до 116,1 млн тонн, в том числе в адрес портов Юга она увеличилась на 31% (до 10,3 млн тонн). Погрузка твердого топлива в порты Северо-Запада выросла на 6,5% (до 41 млн тонн) и Дальнего Востока – на 6% (до 64,8 млн тонн).

    На нефть в структуре экспортного грузопотока приходилось 26,3%, на черные металлы – 8,7%, на удобрения – 6,9%.

    За 9 месяцев этого года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 96,8 млн тонн (+2,9% к уровню 9 мес. 2018 года), в порты Юга – 55,3 млн тонн (-1,2%).

    Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 76,1 млн тонн, что на 4,8% больше показателя января-сентября 2018 года.                    

    В сентябре этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25,3 млн тонн. Это на 1,9% меньше показателя предыдущего месяца.

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