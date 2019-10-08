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Teekay будет брать на работу военных моряков
08.10.2019

Teekay будет брать на работу военных моряков


    • Teekay Gas подписал соглашение с Вооруженными силами Великобритании, взяв на себя обязательство содействовать трудоустройству офицеров британского военно-морского флота, желающим перейти в торговый флот.

    В рамках соглашения Teekay Gas будет организовывать морскую практику для офицеров ВМФ, которые решили перейти на гражданку.

    Сам Teekay также принимает на работу отставных военных – по информации компании, в офисе в Глазго работают четверо бывших военных моряков, и Teekay рассчитывает, что в будущем еще больше будут работать на газовозах компании.

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