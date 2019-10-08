Teekay будет брать на работу военных моряков

Teekay Gas подписал соглашение с Вооруженными силами Великобритании, взяв на себя обязательство содействовать трудоустройству офицеров британского военно-морского флота, желающим перейти в торговый флот.

В рамках соглашения Teekay Gas будет организовывать морскую практику для офицеров ВМФ, которые решили перейти на гражданку.

Сам Teekay также принимает на работу отставных военных – по информации компании, в офисе в Глазго работают четверо бывших военных моряков, и Teekay рассчитывает, что в будущем еще больше будут работать на газовозах компании.