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Танкерные ставки растут
08.10.2019

Танкерные ставки растут


    • Ставки фрахта на танкеры VLCC существенно выросли с того момента, как стало известно об американских санкциях против COSCO и Kunlun. Напомним, поводом к введению санкций стало то, что суда китайских компаний перевозили иранскую нефть.

    В результате танкеры COSCO и Kunlun, попали в разряд «неприкасаемых», по данным Splash24/7, рынок предложения VLCC сократился на 50 судов.

    Это, в свою очередь, привело к росту ставок – как сообщает Splash24/7 со ссылкой на брокеров, спотовые ставки на VLCC превысили отметку 100 тыс. долларов в сутки и дошли до 106 тыс., а обсуждается уже и уровень 110 тыс.

    Повышение затронуло и ставки долгосрочного фрахта. Сообщается о ставках порядка 46 тыс. долларов при сроке фрахтования на три года и 46 тыс. долларов на год.

    Цены на VLCC на вторичном рынке также выросли – суда 2010 года постройки сейчас продаются на 10-15% дороже, чем месяц назад.

    Высокие ставки на VLCC (точнее, нехватка тоннажа этого типоразмера) подтянули за собой ставки и на Suezmax’ы – они приближаются сейчас к 70 тыс. долларов в день.

    Фото: Shipspotting

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