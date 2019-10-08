Новый 23-тысячник MSC

Пока мегаконтейнеровозы Evergreen, вместимость которых на целых 8 (!) TEU превышает вместимость действующих чемпионов MSC, находятся только в начале процесса строительства, Mediterranean Shipping Company провела имянаречение своего четвертого гиганта – «MSC Isabella».

Торжественная церемония прошла в порту Феликстоу. Маленькая крестная мама – тезка огромного судна: по традиции, своим судам MSC дает имена родственников (чаще – родственниц) членов семьи Апонте и сотрудников компании.

«MSC Isabella» имеет те же характеристики, что и головное судно серии «MSC Gülsün»: вместимость судна составляет 23 756 TEU, длина – 400 м, ширина – 61,4 м, осадка – 16 м.

На сегодня, пока не сданы 23-тысячники Evergreen вместимостью 23 764 TEU, суда MSC остаются самыми большими контейнеровозами в мире. Они задействованы на трейде Азия – Европа и даже заходят на Балтику.

Фото: Арно Ливензе