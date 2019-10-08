Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
MSC Isabella
08.10.2019

Новый 23-тысячник MSC


    • Пока мегаконтейнеровозы Evergreen, вместимость которых на целых 8 (!) TEU превышает вместимость действующих чемпионов MSC, находятся только в начале процесса строительства, Mediterranean Shipping Company провела имянаречение своего четвертого гиганта – «MSC Isabella».

    Торжественная церемония прошла в порту Феликстоу. Маленькая крестная мама – тезка огромного судна: по традиции, своим судам MSC дает имена родственников (чаще – родственниц) членов семьи Апонте и сотрудников компании.

    «MSC Isabella» имеет те же характеристики, что и головное судно серии «MSC Gülsün»: вместимость судна составляет 23 756 TEU, длина – 400 м, ширина – 61,4 м, осадка – 16 м. 

    На сегодня, пока не сданы 23-тысячники Evergreen вместимостью 23 764 TEU, суда MSC остаются самыми большими контейнеровозами в мире. Они задействованы на трейде Азия – Европа и даже заходят на Балтику.

    Фото: Арно Ливензе

     

    Пожалуйста, подождите...

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.05.2019
    На одной волне с MSC
    И с Макаровкой
    MSCМакаровкаРегатаФотоотчет
    0
    07.05.2019
    MSC увеличил долю в TIL
    Mediterranean Shipping Company (MSC) увеличил в долю в Terminal Investment Ltd (TIL) до 60% после сделки с Global […]
    MSCСделкаТерминал
    0
    04.07.2019
    Новые сервисы ZIM
    В рамках сотрудничества с 2M Alliance
    2MMaerskMSCZim
    0
    30.01.2019
    MSC вложится в жд терминал
    В Португалии
    MSCПортугалияСтроительствоТерминальный проект
    0
    10.01.2019
    Отмена рейсов MSC
    В связи с китайским Новым годом
    MSCОтмена рейсов
    0
    26.08.2019
    Самый большой в мире контейнеровоз на Балтике
    Видео судозахода в Гданьск самого большого на сегодняшний день контейнеровоза «MSC Gulsun» в порт Гданьск. Напомним, вместимость судна […]
    ВидеоГданьскМегаконтейнеровоз
    0
    15.05.2019
    Новые члены Цифровой ассоциации контейнерных перевозчиков
    К Цифровой ассоциации контейнерных перевозчиков – Digital Container Shipping Association (DCSA) присоединились новые участники. По информации CMA CGM, […]
    CMA CGMEvergreenHapag-LloydHyundai Merchant Marine
    0
    08.02.2019
    MSC отменяет рейсы
    Mediterranean Shipping Company сообщила об отмене в связи с праздниками рейсов в восточном направлении на следующих сервисах: Silk […]
    MSCОтмена рейсов
    0
    02.07.2019
    Новый энеэргоэффективный ро-ро Wallenius Wilhelmsen
    27 июня в Осло прошла церемония имянаречения нового ро-ро судна Wallenius Wilhelmsen «Traviata». Как сообщили SeaNews в компании, […]
    WWLАвтомобилевозВидеоИмянаречение
    0
    25.04.2019
    ONE принял новый розовый контейнеровоз
    Объединенная японская линия Ocean Network Express (ONE), совместный контейнерный бизнес MOL, NYK и “K” Line, принял в эксплуатацию […]
    ONEКонтейнерные перевозкиКонтейнеровозыНовострой
    0
    11.01.2019
    Новый контейнеровоз CMA CGM
    Для транспортировки бананов из Французской Вест-Индии
    CMA CGMКонтейнеровозыНовострой
    0
    14.02.2019
    Самый большой контейнеровоз в Гдыне – видео
    12 февраля в Гдыню совершил судозаход самый большой контейнеровоз, который когда-либо доводилось принимать порту – «Charlotte Maersk» вместимостью […]
    MaerskВидеоГдыняМегаконтейнеровоз
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    08.10.2019 Новый 23-тысячник MSC
    08.10.2019 Кто построит 23-тысячники Evergreen
    08.10.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    07.10.2019 Железнодорожные контейнеры
    07.10.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    04.10.2019 CMA CGM запускает контейнерный поезд
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД