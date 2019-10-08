«Мультисервисная платежная система» провела конференцию

4 октября в Санкт-Петербурге «Мультисервисная платежная система» провела практическую конференцию, организованную при поддержке Общественного совета при ФТС России «Таможня будущего: вектор на цифровизацию. Перспективы развития электронных сервисов. Опыт и практика». На конференции приняли участие представители ВЭД, а также банковского сектора.

Практическая конференция началась с обсуждения вопросов таможенного администрирования, в ходе которой своей экспертизой поделились Леонид Лозбенко, председатель Общественного совета при ФТС России, член Консультативной группы частного бизнеса ВТамО (Восточноевропейский регион), а также Елена Бричева, начальник отдела таможенных платежей, таможенной стоимости и страны происхождения Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии.

В ходе конференции участники обсудили актуальные вопросы, связанные с цифровизацией таможенных процессов, таможенного администрирования, оплаты таможенных платежей.

На первой сессии Елена Бричева подняла тему применения таможенного законодательства ЕАЭС в части администрирования авансовых платежей. Кроме этого, она напомнила о вступлении в силу Протокола о внесении изменений в Договор об Евразийском экономическом союзе Ереван 1 октября 2019 года.

На второй сессии одной из ключевых тем стало использование электронного сервиса «Лицевой счет» ФТС России. Сервис дает возможность использования уплаченных денежных средств вне зависимости от того, в какой таможенный орган была подана декларация на товары. Основными изменениями, которые произошли при введении единого лицевого счета, поделилась Виктория Алдошина, начальник отдела контроля электронных платежей Северо-Западного таможенного управления.

Также экспертами «Мультисервисной платежной системы» были представлены преимущества использования платежного сервиса «Раунд» в условиях работы с единым лицевым счетом, а также дополнительные сервисы для участников внешнеэкономической деятельности. Основными преимуществами сервиса являются оплата таможенных платежей в любое время, моментальное зачисление денежных средств на единый лицевой счет юридического лица, возможность получения дополнительного процентного дохода на остаток денежных средств на счете в банке, возможность организации работы с техническим овердрафтом (по согласованию с банком). Для подключения к платежному сервису «Раунд» необходимо обратиться в банк-партнер платежного сервиса, назначить администратора спецкарточного счета и выпустить виртуальные таможенные карты.

Ольга Алексеева рассказала участникам конференции об организации работы с многопользовательской системой. «Мультисервисная платежная система» стремится выстраивать свои процессы исходя из принципа «единого окна», предлагая разнообразные сервисы в формате единого информационного пространства для участников ВЭД. Удаленная уплата таможенных пошлин позволяет упростить расчеты по таможенным платежам, значительно сократить сроки прохождения денежных средств и таможенного оформления грузов. Сейчас можно войти в Личный кабинет и совершить все необходимые операции по оплате. Таможенные платежи по удаленной уплате платежей осуществляются круглосуточно, без выходных дней», – сообщила Ольга Алексеева, руководитель управления по работе с клиентами ООО «Мультисервисная платежная система».

По итогам конференции эксперты «Мультисервисной платежной системы» пообещали, что актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием новых технологий ФТС России, администрирования таможенных платежей, работы Личного кабинета ФТС России, будут консолидированы и направлены на рассмотрение в Общественный совет при ФТС России.

Справка:

«Мультисервисная платежная система» – национально значимая платежная система, предоставляющая участникам ВЭД передовые сервисы по оплате и администрированию таможенных платежей. ООО «Мультисервисная платежная система» – первая компания в России разработавшая и реализовавшая технологию удаленной оплаты таможенных платежей юридическими и физическими лицами.