Кто построит 23-тысячники Evergreen

Samsung Heavy Industries подтвердили подписание контракта на строительство 6 мегаконтейнеровозов вместимостью свыше 23 тыс. TEU для Evergreen Marine Corporation.

Суммарная стоимость контракта, по информации SHI, составляет 920 млн долларов. Договор был подписан 8 октября.

Длина судов составит 400 м, ширина – 61,5 м, высота борт – 33,2 м. Полная контейнеровместимость судов для Evergreen – 23 764 TEU – превышает вместимость самых больших на сегодня контейнеровозов, построенных для MSC, –23 756 TEU.

На судах будет установлена интеллектуальная система нового поколения SVESSEL собственной разработки Samsung Heavy. А энергоэффективная конструкция компонентов рулевого винторулевого комплекса позволит экономить до 7% потребления бункера.

Напомним, всего Evergreen заказал 10 контейнеровозов 23-тысячников. Еще четыре судна будут строить в Китае – два на верфи Jiangnan Shipyard и два на Hudong Zhonghua Shipbuilding.

Суммарная стоимость строительства всех судов, по данным Splash 24/7, оценивается в сумму от 1,4 до 1,6 млрд долларов.

Задействовать новострои Evergreen предполагает на сервисах на Европу и Америку.