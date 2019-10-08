Динамика НМТП

НМТП опубликовал операционные показатели за 8 месяцев 2019 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 97,6 млн тонн. Это больше, чем было перевалено за январь-август прошлого года, на 7,6%.

В целом, отрицательная динамика отмечена практически по всем сегментам грузов. Только наливные грузы показали положительный результат

Оборот наливных составил по итогам января-августа 2019 года 77,8 млн тонн – на 15% больше уровня прошлого года. Совокупный оборот нефти через терминалы НМТП в Приморске и Новороссийске по итогам отчетного периода увеличился на 23% до 53,4 млн тонн. Перевалка нефтепродуктов через терминалы группы выросла на 0,8% – до 23,6 млн тонн.

Перевалка навалочных грузов по итогам января-августа 2019 года относительно аналогичного уровня прошлого года снизилась на 17,4% и составила 6,7 млн тонн. Снижение произошло в основном за счет за отсутствия объемов зерна. Отрицательный результат наблюдается в обработке угля – минус 10,2% (до 945 тыс. тонн) и прочих рудных грузов – минус 4,3% (до 233 тыс. тонн). Объем обработки железорудного сырья по сравнению с показателем 8 месяцев прошлого года вырос на четверть (+25,1%) (до 2 млн тонн), сахара – в 3,1 раза (до 373 тыс. тонн) и химических грузов – на 22,4% (до 487 тыс. тонн).

Оборот генеральных грузов по итогам 8 месяцев 2019 года составил порядка 8,8 млн тонн. Это на 12,2% меньше аналогичного уровня прошлого года. Снижение объемов обработки в данном сегменте отмечено по всем грузам. За отчетный период через терминалы группы прошло порядка 8 млн тонн черных металлов – на 11,2% меньше показателя января-августа прошлого года. Оборот цветных металлов снизился по сравнению с отчетным периодом 2018 года на 10,6% до 613 тыс. тонн, лесных грузов – на 7,7% до 186 тыс. тонн и скоропорта – на 76,2% до 39 тыс. тонн.

Динамика контейнерооборота положительная.

Фото: Новороссийская таможня