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13-тысячник COSCO сел на мель в проливе Босфор Восточный
08.10.2019

13-тысячник COSCO сел на мель в проливе Босфор Восточный


    • 13-тысячник COSCO сел на мель в проливе Босфор ВосточныйСегодня в районе острова Скрыплева в проливе Босфор Восточный сел на мель контейнеровоз «COSCO England». Как сообщил в соцсети «Владивостокский морской торговый порт», во время бункеровки судно сорвало с якоря шквальным ветром.

    Спасательная операция заняла 5 часов. Были задействованы два буксира ВМТП – «Добрыня» и «Богатырь», а лоцман ВМТП консультировал капитана по фарватеру бухты. Ситуацию, отмечают в порту, осложняли размеры судна – длина 366 м, ширина 51,2 м: «COSCO England» оказался больше острова Скрыплева. В итоге успешно сняли с мели, повреждений судна и разлива топлива нет.

    По данным AIS, сейчас судно стоит на якоре. «COSCO England» 2013 года постройки работает под флагом Гонконга, вместимость судна составляет 13,4 тыс. TEU.

    Фото: ВМТП

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