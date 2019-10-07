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Железнодорожные контейнеры
07.10.2019

Железнодорожные контейнеры


    • По итогам 9 месяцев 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7%, составив 3,65 млн TEU.

    При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 8,6% до 1,52 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 12,4% до 935,7 тыс. TEU, импортные – на 25,6% до 788 тыс. TEU и транзитные – на 7,4% до 409,4 тыс. TEU.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам января-сентября 2019 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 2,5 млн TEU, что на 13% больше аналогичного показателя прошлого года. 

    В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 11,4% до 405,6 тыс. TEU, лесных грузов – на 38,5% до 382,1 тыс. TEU, промышленных товаров – на 9,9% до 225,1 тыс. TEU.

    Перевозки метизов в контейнерах выросли на 8% до 209,2 тыс. TEU, автомобилей – на 11% до 177,8 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 7,1% до 166,9 тыс. TEU.

    Объем перевозки черных металлов увеличился на 13% до 102,3 тыс. TEU, цветных металлов – на 4,9% до 84,7 тыс. TEU, строительных грузов – на 13% до 85 тыс. TEU, остальных и сборных – на 22,5% до 80,8 тыс. TEU.

    По итогам 9 месяцев этого года увеличились перевозки нефтяных грузов – на 9,4%, до 64,9 тыс. TEU. Снижение произошло только в перевозках бумаги – на 1,5% до 228,8 тыс. TEU и химических и минеральных удобрений – на 8,2% до 29,7 тыс. TEU.

    В сентябре этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 466,7 тыс. TEU, что на 18% больше, чем в сентябре 2018 года (+21% к августу 2019 года).

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