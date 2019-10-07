Сентябрьские продажи с неплохим результатом

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) за три квартала 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России упали на 2%, составив 1,27 млн единиц.

По итогам сентября продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года также снизились, но ненамного – на 0,2%, до 157,1 тыс. автомобилей.

«Продажи сентября были на уровне того же месяца прошлого года, что является неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев. Кумулятивные продажи за период с января по сентябрь год к году – все же минус 2%. С учетом оставшихся 3 месяцев в текущем году АМС ожидает годового результата 1,76 млн. шт., что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года», – прокомментировал итоги сентября и отчетного периода председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. –

«Здесь, – отметил он, – присутствует элемент неопределённости – возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году, что, по сведениям, обсуждается в правительстве. Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение, конечно, за счет продаж в последующий период».

По итогам сентября 2018 года в пятерке лидеров изменений не произошло. Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1,1%, до 31,5 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в сентябре выросли на 1,5% до 19,2 тыс. автомобилей. На третьем месте остается Hyundai – минус 0,3% (16,1 тыс. авто) к уровню сентября 2018 года.

Продажи Renault значительно выросли на 28,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, составив 13,3 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

Toyota удерживает три месяца подряд пятую строчку рейтинга. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 9,4 тыс.– это на 16,3% больше, чем за сентябрь прошлого года.

Наиболее значительный рост продаж в сентябре относительно аналогичного месяца прошлого года отмечен у Haval (в 5,5 раза), коммерческих автомобилей Hyundai (в 3,6 раза), Brilliance (в 3,2 раза), коммерческих автомобилей FIAT (в 2,9 раза), Geely (в 2,2 раза), Changan (в 2,2 раза) и smart (в 2 раза).

Наиболее существенно снизились в сентябре продажи Ford (-90%), Chrysler (-89%), HTM (-85%), Lifan (-82%), Zotye (-75%), Honda (-71%) и коммерческих автомобилей Foton (-58%).