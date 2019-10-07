Реестр морских портов или филькина грамота?

Какая информация должна быть в Реестре морских портов Российской Федерации и почему по одним портам ее там нет – а по другим внесенные сведения не соответствуют действительности?

Федеральным законом от 08.11.2007 №261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о морских портах) был учреждён Реестр морских портов Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 9 указанного Федерального закона морские порты подлежат государственной регистрации в Реестре морских портов Российской Федерации.

Из диспозиции части 3 статьи 9 Закона о морских портах следует, что государственная регистрация морского порта осуществляется путём внесения в Реестр морских портов РФ обязательных сведений о данном морском порте.

На основании этой статьи Закона о морских портах в Реестр морских портов РФ должны быть внесены следующие сведения о морском порте: порядковый регистрационный номер морского порта, наименование морского порта, местонахождение морского порта, дата и номер решения об открытии морского порта для оказания услуг, перечень операторов морских терминалов, перечень услуг, которые оказываются операторами морских терминалов, основные технические характеристики морского порта, период навигации, наименование и адрес администрации морских портов, основание и дата исключения морского порта из Реестра морских портов РФ.

В силу части 1 статьи 7 Закона о морских портах морской порт подлежит открытию для оказания услуг на основании соответствующего приказа Минтранса России с одновременным внесением в Реестр морских портов РФ указанных выше сведений.

Правительство Российской Федерации уполномочило Минтранс России установить порядок ведения Реестра морских потов РФ.

Приказом Минтранса России от 01.04.2009 №53 утверждён Порядок ведения Реестра морских портов Российской Федерации.

Согласно данному приказу обязанности по ведению Реестра морских портов возложены на Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Реестр морских портов РФ размещён на официальном сайте Росморречфлота.

Очевидно, что государственная регистрация морского порта в Реестре морских портов Российской Федерации является юридически значимым действием.

Посмотрим, как на самом деле чиновники Росморречфлота исполняют возложенные на них государственные функции по ведению Реестра морских портов РФ.

Поскольку замечания типовые, посмотрим несколько морских портов из раздела «Порты Западной Арктики» Реестра морских портов РФ.

Откроем документ «Морской порт Сабетта» из раздела «Порты Западной Арктики».

В документе указано, что сведения о морском порте Сабетта внесены в Реестр морских портов РФ на основании распоряжения Росморречфлота от 25.07.2014 №КС-286-р.

На самом деле никаких сведений о морском порте Сабетта, установленных частью 3 статьи 9 Закона о морских портах, в Реестре морских портов Российской Федерации нет. В Реестр морских портов РФ внесены только порядковый регистрационный номер и сведения о местоположении морского порта Сабетта.

То есть, документ «Морской порт Сабетта» из раздела «Порты Западной Арктики» Реестра морских портов РФ представляет собой обыкновенную пустышку, а указанное распоряжение Росморречфлота о внесении сведений о морском порте Сабетта в Реестр морских портов РФ можно считать фейком.

Существует приказ Минтранса России от 25.09.2014 №272 «Об открытии морского порта Сабетта для оказания услуг».

Но, учитывая положения части 1 статьи 7 Закона о морских портах, в связи с отсутствием сведений о морском порте Сабетта в Реестре морских портов РФ (отсутствует государственная регистрация морского порта в Реестре), следует полагать, что оказание услуг в морском порту Сабетта осуществляется в настоящее время незаконно.

Важно понимать, что Сабетта является основным морским портом в акватории Северного морского пути, который должен обеспечивать к 2024 году более половины от целевого показателя загрузки Севморпути в 80 млн тонн в год.

Работа морского порта Сабетта находится на особом контроле у президента Российской Федерации. Так, 8 декабря 2017 года президент России принял непосредственное участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом в морском порту Сабетта.

25 мая 2016 года состоялось торжественное мероприятие, посвящённое началу круглогодичной отгрузки ямальской нефти через арктический терминал «Ворота Арктики» в морском порту Сабетта. Президент Российской Федерации по видеосвязи дал команду на начало погрузки танкера ямальской нефтью через терминал «Ворота Арктики».

Складывается впечатление, что чиновники Росморречфлота тоже ждут команду от президента, чтобы внести установленные Законом о морских портах сведения о морском порте Сабетта в Реестр морских портов Российской Федерации.

Откроем документ «Морской порт Витино» из раздела «Порты Западной Арктики» Реестра морских портов РФ.

Согласно сведениям, размещённым в данном документе, морской порт Витино открыт для оказания услуг и успешно функционирует. Перевалку нефти и нефтепродуктов на морские танкеры в этом морском порту осуществляет единственный оператор морского терминала ООО «Морской специализированный порт Витино».

Это недостоверная информация, которая вводит в заблуждение мореплавателей и потребителей портовых услуг. На самом деле морской порт Витино не принимает морские танкеры под обработку и не осуществляет оказание услуг с августа 2013 года.

Единственный оператор морского терминала ООО «Морской специализированный порт Витино» фактически прекратил свою работу в данном порту, а в апреле 2014 года все работники этого предприятия были уволены.

Исходя из буквального толкования части 3 статьи 7 Закона о морских портах, в случае возникновения ситуаций, при которых оказание услуг в морском порту невозможно, портовые власти (ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики») должны были ещё в 2014 году принять решение о временном закрытии морского порта Витино для оказания услуг, а затем – немедленно уведомить о принятом решении Минтранс России, который установил бы срок его действия. В свою очередь, Росморречфлот на основании части 3 статьи 9 Закона о морских портах обязан был внести эти сведения о временном закрытии морского порта Витино для оказания услуг в Реестр морских портов РФ.

Посмотрим документ «Морской порт Онега» из раздела «Порты Западной Арктики» Реестра морских портов РФ.

В пункте 3 «Местонахождение морского порта» значится, что морской порт Онега расположен в устье реки Онега, в Онежском заливе на побережье Белого моря (Архангельская область).

Фактически, морской порт Онега включает в себя ещё два морских терминала – морской порт Беломорск, расположенный в вершине Сорокской губы Онежского залива Белого моря (Республика Карелия), и Соловки, расположенный в гавани Благополучия Соловецкого залива Белого моря (Соловецкий архипелаг).

В пункте 4 «Дата и номер решения об открытии морского порта для оказания услуг» имеется только ссылка на Закон о морских портах.

Согласно пункту 9 Правил ведения Реестра морских портов РФ для морского порта, в котором на день вступления в силу Закона о морских портах осуществлялось оказание услуг, должно быть указано, что морской порт открыт для оказания услуг на основании пункта 1 статьи 32 данного Федерального закона.

Это замечание актуально практически для всех морских портов, которые зарегистрированы в Реестре морских портов РФ.

Откроем документ «Морской порт Мурманск» из раздела «Порты Западной Арктики» Реестра морских портов РФ.

В документе размещены сведения о том, что морской порт Мурманск находится в южном колене Кольского залива Баренцева моря, что является абсолютной дезинформацией.

Границы морского порта Мурманск установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 №1535-р (в редакции распоряжения от 20.09.2019 №2138-р). Морской порт Мурманск расположен в средней и южной частях Кольского залива Баренцева моря и включает в себя четыре терминала: Териберка в губе Териберка, Ура-Губа в губе Ура-Губа, Лиинахамари в губе Печенга и рейдовый терминал для отгрузки нефти у острова Колгуев.

В пункте 5 документа «Основные технические характеристики морского порта» размещены ложные сведения о том, что максимальные габариты судов (осадка, длина, ширина), которые могут заходить в морской порт Мурманск, не ограничены. Такие сведения создают реальную угрозу для безопасности мореплавания в морском порту Мурманск. На основании п. 119 Обязательных постановлений в морском порту Мурманск порт может принимать суда длиной до 340 метров и с осадкой до 17 метров.

Значительную часть грузооборота морского порта Мурманск составляет перевалка нефти через рейдовые перегрузочные комплексы (РПК) в Кольском заливе. В нарушение Закона о морских портах в Реестре морских портов РФ отсутствуют сведения об операторах морских терминалов, осуществляющих перевалку нефти и нефтепродуктов через РПК в Кольском заливе морского порта Мурманск.

Напрашивается вывод, что чиновники, ответственные за осуществление государственной регистрации морских портов в Реестре морских портов РФ, занимаются профанацией, а сам Реестр морских портов превращается в филькину грамоту.

Капитан дальнего плавания, инженер по организации перевозок

и управлению на морском транспорте, юрист, почётный работник

морского флота, ветеран труда Е.В.Селюков.

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