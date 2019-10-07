Новый арктический челночный танкер «Совкомфлота»

6 октября во Владивостоке состоялась церемония имянаречения нового арктического челночного танкера «Совкомфлота». Судну присвоено имя выдающегося русского мореплавателя и первооткрывателя Михаила Лазарева. Танкер предназначен для обслуживания проекта «Новый порт» в рамках долгосрочного соглашения между ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Газпром нефть».

Крестной матерью нового судна стала заместитель министра экономического развития РФ, член Совета директоров ПАО «Совкомфлот» Оксана Тарасенко.

Как сообщили SeaNews в «Совкомфлоте», «Михаил Лазарев» продолжает серию уникальных челночных танкеров типа «Штурман Альбанов», созданных для круглогодичной транспортировки сырой нефти из Обской губы в рамках проекта «Новый порт» (оператор – «Газпром нефть»). Первые три судна серии введены в строй в 2016 году, за это время они перевезли по трассам Северного морского пути 9,5 млн тонн нефти. Успешный опыт эксплуатации этих танкеров в экстремальных условиях Арктики и дальнейшее развитие проекта «Новый порт» создали предпосылки для увеличения серии, отмечают в компании.

Все суда серии спроектированы для круглогодичной эксплуатации в условиях Арктического морского бассейна. Им присвоен ледовый класс Arc7, они способны самостоятельно преодолевать лед толщиной до 1,8 м и работать при температурах до -45 градусов. При проектировании танкеров также учтены особенности Обской губы, где расположен отгрузочный терминал проекта «Новый порт» – конструктивные особенности позволяют судам свободно маневрировать в мелководном заливе.

«Новый танкер «Совкомфлота» назван в честь прославленного российского мореплавателя Михаила Петровича Лазарева. Мы отдаем дань уважения трудам и подвигам российских моряков, которые совершили великое географическое открытие, нанеся на карту мира Антарктиду, и внесли значительный вклад в создание уникальной отечественной школы мореплавания в высоких широтах. По своим техническим характеристикам арктический челночный танкер «Михаил Лазарев» относится к числу наиболее передовых и высокотехнологичных судов в мировой танкерной отрасли», – отметил председатель Совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк.

При создании «Михаила Лазарева» был учтен опыт эксплуатации предшествующих танкеров серии. Это позволило оптимизировать конфигурацию энергетической установки судна, повысив эффективность ее работы в тяжелых ледовых условиях.

«Михаил Лазарев» будет работать под флагом Российской Федерации, порт приписки – Санкт-Петербург. Экипаж судна – 25 российских моряков.

Основные параметры судна:

дедвейт 41 тыс. тонн;

ледовый класс Arc7;

длина – 248,9 м;

ширина – 34 м;

осадка в грузу – 9,5 м;

эксплуатационная скорость – 14 узлов.