Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на испытания

Ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600, строящийся по заказу ФГУП «Росморпорт», 5 октября покинул акваторию «Адмиралтейских верфей» и вышел в Финский залив на заводские ходовые испытания, совмещенные с государственными. В течение 20 суток сдаточная команда завода, экипаж, госкомиссия и представители заказчика проверят работу всех систем и механизмов судна, включая пропульсивную систему, системы навигации и связи, радиолокационные станции, сообщила пресс-служба Росморфлота.

В программу испытаний входят маневренные, включая разворот на 180 градусов на месте, и скоростные испытания, в том числе оценка устойчивости ледокола на полном ходу, а также испытания на тяговые усилия. Сдаточная команда выполнит спуск дежурных шлюпок при скорости судна 5 узлов. Будут тестироваться системы ручного и автоматического управления курсом.

«Виктор Черномырдин» построен по классу автоматизации Aut1, когда судном может управлять всего один человек – капитан. Для проверки работы судна в этом режиме на 24 часа экипаж «отстранят» от несения вахты, управление будет осуществляться только с ходового мостика.

Ледокол оснащен двумя вертолетными площадками, ангаром и комплексом хранения и заправки вертолетным топливом. Вертолет, обеспечивающий испытания, совершит дневные и ночные взлеты и посадки, будут проверены радиомаяк и радиосвязь судна с вертолетом.

В соответствии с условиями госконтракта, ледовые испытания в арктических морях судно пройдет уже после передачи заказчику, поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте-апреле 2020 года.

«Виктор Черномырдин» предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен обеспечивать подводные работы на буровых и нефтедобывающих платформах, прокладку подводных трубопроводов, исследования морского дна, а также транспортировать и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике: на судне в одноместных и двухместных каютах размещаются до 90 человек помимо основного экипажа. Предусмотрены лаборатории для научного оборудования. На борту есть несколько столовых, бассейн, две сауны, медблок, парикмахерская.

Ледокол может выполнять функции пожарного судна: на нем смонтированы три пожарных ствола для тушения как пеной, так и водой. Судно водоизмещением 22258 тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить двухметровые льды в сплошном поле со снежным покровом 20 см со скоростью 2 узла на переднем и заднем ходу. Ледокол отличает высокая маневренность, он оснащен системой пневмообмыва корпуса против образования снежно-ледовой корки. Экипаж – 38 человек.

Ледокол предполагается сдать в эксплуатацию в конце года. «Это самый мощный неатомный ледокол в мире. Он будет обеспечивать круглогодичную навигацию в северных широтах, выполнять функции научно-исследовательского судна, но также может работать и как круизный лайнер и совершать экскурсии на Северный полюс», – отметил генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. Автономность судна – 61 сутки.

Ледокол начали строить в 2012 году на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Росморпорт». В процессе строительства 27 ноября 2018 года на ледоколе «Виктор Черномырдин» произошло возгорание на 3 и 4 палубах. На ледоколе обгорели кабели, оборудование, обшивка технических помещений на общей площади 200 кв. м. По информации Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета, предварительным следствия установлено, что ущерб в результате пожара составил более 1,5 млн рублей.