Новая должность бывшего CEO Maersk

Нильс Андерсен, до июля 2016 года занимавший должность Chief Executive Officer A.P.Moller-Maersk, назначен председателем совета директоров компании Worldwide Flight Services, специализирующейся на обработке авиагрузов и предоставлении услуг авиапассажирам на земле. По информации WFS, он приступил к исполнению своих обязанностей с 19 сентября.

Напомним, после ухода Н.Андресена из Maersk сообщалось, что он включен в состав совета директоров BP, а в ноябре 2017 года возглавил совет директоров Unifeeder. В 2018 году, когда собственником Unifeeder стал DP World, руководство советом директоров компании взял на себя CEO DPW Султан Ахмед бин Сулайем.