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Новая должность бывшего CEO Maersk
04.10.2019

Новая должность бывшего CEO Maersk


    • Новая должность бывшего CEO MaerskНильс Андерсен, до июля 2016 года занимавший должность Chief Executive Officer A.P.Moller-Maersk, назначен председателем совета директоров компании Worldwide Flight Services, специализирующейся на обработке авиагрузов и предоставлении услуг авиапассажирам на земле. По информации WFS, он приступил к исполнению своих обязанностей с 19 сентября.

    Напомним, после ухода Н.Андресена из Maersk сообщалось, что он включен в состав совета директоров BP, а в ноябре 2017 года возглавил совет директоров Unifeeder. В 2018 году, когда собственником Unifeeder стал DP World, руководство советом директоров компании взял на себя CEO DPW Султан Ахмед бин Сулайем. 


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