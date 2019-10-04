Летучие голландцы

Голландская Jan van Dam Shipping заказала у голландской же eConowind разработанную компанией пропульсивную систему Ventifoil с ветроустановками. Ставить ее будут на сухогруз «Ankie» дедвейтом 3,6 тыс. тонн. Поставка системы планируется в четвертом квартале этого года.

Это первый коммерческий заказ на Ventifoil, который получила компания. Разработка системы велась при поддержке Евросоюза в течение трех лет, ранее в этом году завершились ее испытания.

Система состоит из двух модульных блоков, напоминающих крыло самолета c отверстиями и внутренними лопастями, использующими эффект отсоса пограничного слоя. Длина основных блоков составляет 10 метров плюс два удлинителя по 6 метров.

Заказчик рассчитывает отбить средства, потраченные на приобретение «крыльев», за три года за счет экономии на бункере.

Тем временем eConowind проводит морские испытания прототипа версии системы на базе 40-футового контейнера. Такой вариант позволяет быстро устанавливать систему на суда и также быстро при необходимости ее снимать.

«Крылья» могут автоматически поворачиваться, чтобы поймать максимально эффективный угол в зависимости от направления ветра, а при неблагоприятных погодных условиях сворачиваются и убираются в контейнер.

Вырабатывающаяся установкой энергия передается в машинное отделение, что позволяет снизить обороты двигателя для поддержания оптимальной скорости судна.