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CMA CGM запускает контейнерный поезд
04.10.2019

CMA CGM запускает контейнерный поезд


    • CMA CGM запускает контейнерный поезд Rhine Valley Rail между портом Роттердам и Дуйсбургом, Дортмундом и Людвигсхафеном в Германии. Первая отправка планируется 18 октября.

    Всего, по информации CMA CGM, будет шесть поездов в неделю:

    • из Роттердама в Дуйсбург – два раза в неделю,
    • из Роттердама в Дортмунд – раз в неделю,
    • из Дуйсбурга в Роттердам – один раз в неделю.
    • из Дортмунда в Роттердам – раз в неделю,
    • из Людвигсхафена в Роттердам – раз в неделю.

    Преимущество сервиса, отмечают в CMA CGM, заключается в том, что расписание жд отправок четко привязано к расписанию судозаходов линии в Роттердам. Кроме того, железная дорога позволяет избежать пробок на дорогах и возможной недозагрузки речных судов из-за недостаточного уровня воды на Эльбе.

    Оперировать поездом CMA CGM будет совместно с железнодорожным перевозчиком TFG.


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