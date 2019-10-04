CMA CGM запускает контейнерный поезд Rhine Valley Rail между портом Роттердам и Дуйсбургом, Дортмундом и Людвигсхафеном в Германии. Первая отправка планируется 18 октября.

Всего, по информации CMA CGM, будет шесть поездов в неделю:

из Роттердама в Дуйсбург – два раза в неделю,

из Роттердама в Дортмунд – раз в неделю,

из Дуйсбурга в Роттердам – один раз в неделю.

из Дортмунда в Роттердам – раз в неделю,

из Людвигсхафена в Роттердам – раз в неделю.

Преимущество сервиса, отмечают в CMA CGM, заключается в том, что расписание жд отправок четко привязано к расписанию судозаходов линии в Роттердам. Кроме того, железная дорога позволяет избежать пробок на дорогах и возможной недозагрузки речных судов из-за недостаточного уровня воды на Эльбе.

Оперировать поездом CMA CGM будет совместно с железнодорожным перевозчиком TFG.