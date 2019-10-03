ВТО снижает прогноз мировой торговли и ВВП

Всемирная торговая организация снизила прогноз роста мировой торговли и внутреннего валового продукта. Если предыдущий прогноз, опубликованный в апреле, предполагал, что в 2019 году объемы мировой торговли вырастут на 2,6%, то теперь ожидается рост в вилке 0,5-1,6%.

Снижение ожиданий, поясняют в ВТО, обусловлено в первую очередь торговыми войнами. И, если ситуация усугубится, темпы роста могут упасть еще ниже. Кроме того, негативное влияние на мировую торговлю оказывают нестабильность на кредитно-денежных и валютных рынках развитых стран и непонятки с Brexit’ом.

Прогноз роста мировой торговли на 2020 год – от 1,7% до 3,7%, в зависимости от того, удастся ли разрулить ситуацию чс торговыми войнами.

Прогноз по росту ВВП на 2019-2020 годы понижен с 2,6% до 2,3%.

Источник: ВТО