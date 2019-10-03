Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ВТО снижает прогноз мировой торговли и ВВП
03.10.2019

ВТО снижает прогноз мировой торговли и ВВП


    • Всемирная торговая организация снизила прогноз роста мировой торговли и внутреннего валового продукта. Если предыдущий прогноз, опубликованный в апреле, предполагал, что в 2019 году объемы мировой торговли вырастут на 2,6%, то теперь ожидается рост в вилке 0,5-1,6%.

    Снижение ожиданий, поясняют в ВТО, обусловлено в первую очередь торговыми войнами. И, если ситуация усугубится, темпы роста могут упасть еще ниже. Кроме того, негативное влияние на мировую торговлю оказывают нестабильность на кредитно-денежных и валютных рынках развитых стран и непонятки с Brexit’ом.

    Прогноз роста мировой торговли на 2020 год – от 1,7% до 3,7%, в зависимости от того, удастся ли разрулить ситуацию чс торговыми войнами.

    Прогноз по росту ВВП на 2019-2020 годы понижен с 2,6% до 2,3%.  

    Источник: ВТО


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.04.2019
    Рынок сборных грузов замедляет темп
    Обзор рынка сборных грузов провели участники одноименной проектной сессии, соорганизатором которой выступил альянс ACEX, на конгрессе «ТрансРоссия». «Сегмент […]
    2018ГрузыПрогнозТрансРоссия
    0
    19.02.2019
    Беларусь намерена вступить в ВТО
    До 2020 года
    БеларусьВТО
    0
    13.06.2019
    Мы им не конкуренты
    Российская экономика не состоянии составить конкуренцию Китаю или США. Задача страны – наводить мосты со всеми возможными партнерами […]
    КитайМакроэкономикаПлатформаПМЭФ
    0
    22.02.2019
    Прогнозные данные
    Публикуем новую порцию свежих прогнозов для контейнерного рынка от участников рынка и отраслевых аналитиков и экспертов, собранных коллегами […]
    Только для подписчиков
    Контейнерные перевозкиПрогноз
    0
    29.03.2019
    Риски и вызовы в логистике
    По версии DHL
    2019DHLЛогистикаПрогноз
    0
    10.06.2019
    Магазин на диване, или
    Что раскроет потенциал транзитного коридора Азия – Россия – Европа
    ЕвропаКитайОнлайн-сервисПетербургский международный экономический форум
    0
    24.01.2019
    Baltic Dry Index ниже тысячи
    Baltic Dry Index, демонстрировавший снижение с середины декабря, вчера опустился ниже психологической отметки в тысячу пунктов. По данным […]
    Baltic Dry IndexБалкерМакроэкономика
    0
    13.06.2019
    Какую ценность предлагает продвигать И.Шувалов
    Повестка интеграции и развития России базируется на том, что должна быть определенная степень свободы, и эта степень должна […]
    ВТОЕАЭСИнтеграцияПетербургский международный экономический форум
    0
    26.04.2019
    Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    375 млн посылок было ввезено в РФ в 2018 году в рамках международной Интернет-торговли. Об этом рассказал журналистам […]
    ИнтернетТаможняТорговля
    0
    06.06.2019
    CEO Maersk: повторения кризиса не будет
    Отвечая на вопросы журналистов о глобальных трендах и их преломлении на российском рынке, CEO A.P. Moller – Maersk […]
    MaerskКонтейнерные перевозкиКонтейнерный рынокКризис
    0
    30.05.2019
    Торговые войны. Игры Трампа, или
    Россия – остров стабильности?
    ЕвропаМакроэкономикаРоссияСША
    0
    08.04.2019
    Главное – преодолеть 2019 год
    Как минимум 2% роста на рынке перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов (НТГ) теряет Россия на санкциях и ограничении […]
    2018НегабаритПрогнозРынок
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2019 Тестовый поезд из Китая Словакию
    02.10.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    01.10.2019 Все порты Финляндии
    01.10.2019 Новые флекситанк-контейнерные поезда
    30.09.2019 В цифровизацию своими темпами
    30.09.2019 Контейнерные порты Норвегии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД