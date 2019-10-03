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«Совкомфлот» отправил два танкера из Приморска по СМП
03.10.2019

«Совкомфлот» отправил два танкера из Приморска по СМП


    • Группа НМТП сообщила, что отгрузила в Приморске два танкера «Совкомфлота» на Китай по Северному морскому пути.

    «Ломоносовский проспект» вышел из Приморска 28 сентября и сейчас, по данным АИС, сейчас идет в Норвежском море, «Проспект Менделеева» покинул порт 2 октября и сейчас находится на траверзе Вентспилса.

    Согласно данным АИС, «Ломоносовский проспект» должен дойти до Китая ориентировочно 28 октября, «Проспект Менделеева» – 1 ноября.

    Оба танкера работают на сжиженном природном газе. Такие суда, отмечают в НМТП, Приморск грузит с 2018 года. В октябре 2018 года, напомнили в группе, завершил первую погрузку экспортной партии российской нефти в Приморске головной танкер «зеленой» «Совкомфлота» – «Проспект Гагарина».


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