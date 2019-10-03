Самый старый контейнеровоз

После 11-месячного простоя самый старый в мире морской контейнеровоз разконсервировали и вновь задействовали на перевозках.

Американскому контейнеровозу «Lihue», который принадлежит Matson, 48 лет. Построено судно-ветеран было в 1971 году как баржа и называлось «Thomas E Cuffe» в честь основателя компании Pacific Far East Line (PFEL). В 1977 году баржу переделали в контейнеровоз вместимостью 1,9 тыс. TEU и дали ему название «Lihue».

Сейчас «Lihue» задействован на маршруте Аляска – Алеутские острова в дополнение к трем уже работающим там контейнеровозам, однако в течение года судно будет отправлено на слом.

Как отмечает Splash 24/7, старее «Lihue» только один контейнеровоз – парагвайский «Explorador», принадлежащий Navemar. Он старше всего на год и до сих пор курсирует по реке Ла-Плата.