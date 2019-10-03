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Международный таможенный форум – 2019
03.10.2019

На МТФ-2019 обсудят актуальные вопросы таможенного администрирования электронной торговли


    • Круглый стол об электронной торговле «Ecommerce. Как администрировать качественно?» станет одним из ключевых мероприятий деловой программы Международного таможенного форума – 2019. Форум пройдет 24-25 октября 2019 года в Центре международной торговли в Москве.

    В ходе круглого стола, который состоится 25 октября в 14:00, планируется обсудить актуальные вопросы таможенного администрирования электронной торговли и автоматизации процесса уплаты таможенных платежей. Участники встречи рассмотрят мировые тенденции развития рынка e-commerce и аспекты его регулирования, обсудят формирование новой модели интернет-торговли, а также механизмы цифровизации процессов оформления интернет-товаров и уплаты платежей.

    Модератором дискуссии выступит телеведущая РЕН-ТВ и продюсер МИЦ «Известия» Елена Лихоманова.

    В мероприятии примут участие: заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России Никита Золкин, первый заместитель генерального директора по электронной коммерции Почты России Алексей Скатин, заместитель начальника ГУОТОиТК ФТС России Михаил Числов, главы профессиональных ассоциаций, представители делового сообщества.

     

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