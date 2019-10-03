Государство исключено из списка аффилированных лиц НМТП

Вчера ПАО «Новороссийский морской торговый порт» разместило обновленный список аффилированных лиц, который подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.

Из опубликованного документа следует, что в список были внесены изменения: из списка аффилированных лиц исключена Российская Федерация. В скобках дано пояснение: «Российская Федерация, являясь публичным образованием, не относится к аффилированным лицам». Дата наступления изменения – 27 сентября прошлого года.

Напомним, согласно предыдущей версии списка от 30 июня 2019 года, в списке аффилированных лиц значилась Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом как лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% голосующих акций акционерного общества.