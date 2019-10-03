Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Государство исключено из списка аффилированных лиц НМТП
03.10.2019

Государство исключено из списка аффилированных лиц НМТП


    • Вчера ПАО «Новороссийский морской торговый порт» разместило обновленный список аффилированных лиц, который подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.

    Из опубликованного документа следует, что в список были внесены изменения: из списка аффилированных лиц исключена Российская Федерация. В скобках дано пояснение: «Российская Федерация, являясь публичным образованием, не относится к аффилированным лицам». Дата наступления изменения – 27 сентября прошлого года.

    Напомним, согласно предыдущей версии списка от 30 июня 2019 года, в списке аффилированных лиц значилась Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом как лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% голосующих акций акционерного общества.

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.06.2019
    В Приморске плюс, в Новороссийске минус
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-апрель 2019 года составил 47,6 млн тонн. Это всего на 0,3% больше показателя […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    12.02.2019
    В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    Итоги 2018 года
    2018ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    01.08.2019
    НМТП в плюсе
    НМТП опубликовал операционные показатели за первое полугодие 2019 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 71,8 млн тонн. Это […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    18.03.2019
    Динамика НМТП
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь 2019 года составил 12,1 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый портПриморский торговый порт
    0
    30.08.2019
    НМТП увеличил прибыль по МСФО
    За счет продажи «дочки»
    Только для подписчиков
    2019Новороссийский морской торговый портФинансы
    0
    14.01.2019
    ФАС проиграла НМТП в Верховном суде
    Президиум Верховного суда РФ признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы об изъятии у порта в бюджет 9,7 млрд […]
    Новороссийский морской торговый портСудТарифыФАС
    0
    05.06.2019
    Трехстороннее акционерное соглашение
    Железных дорог России, Казахстана и Беларуси
    АкционерыБеларусьКазахстан темир жолыОТЛК ЕРА
    0
    24.09.2019
    Грузооборот НМТП
    За 7 месяцев 2019 года консолидированный грузооборот группы НМТП вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    03.06.2019
    ВТБ покупает жд актив
    В периметре сделки – «Русагротранс» и «Транслес»
    АкционерыВТБЖелезная дорогаЗерно
    0
    26.07.2019
    Новороссийск снижает темпы, Приморск наращивает
    За январь-май 2019 года консолидированный грузооборот группы НМТП увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    07.05.2019
    Уникальный кран прибыл в Новороссийск
    Для перевалки металлов на причале НМТП
    LiebherrКраныНегабаритНовороссийский морской торговый порт
    0
    24.04.2019
    НМТП передаст внутренний аудит «Транснефти»
    В повестку дня заседания совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт», которое намечено на 30 апреля, включены вопросы […]
    Новороссийский морской торговый портСовет директоровТранснефть
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2019 Тестовый поезд из Китая Словакию
    02.10.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    01.10.2019 Все порты Финляндии
    01.10.2019 Новые флекситанк-контейнерные поезда
    30.09.2019 В цифровизацию своими темпами
    30.09.2019 Контейнерные порты Норвегии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД