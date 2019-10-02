Всегда ли нужно платить портовые сборы?

Все ли портовые сборы нужно платить и кто должен их взимать – эти вопросы обсудили участники 7-й международной конференции «Практические аспекты морского судоходства. Опыт 2019», организованной юридической фирмой «Ремеди» в Петербурге.

Разговор затронул два портовых сбора: инвестиционный и сбор транспортной безопасности. «Дискуссии об инвестиционном сборе идут уже три года, – отметил старший юрист «Юридической фирмы «Ремеди» Никита Космачевский. – И только в мае этого года был определен порядок и правила его взимания. Формально ставки этого сбора должны быть утверждены антимонопольной службой. Но пока их нет, и по факту, пока этот сбор ещё не взимается». По словам Н.Космачевского, уже можно понять, как он будет рассчитываться. «Но сколько он будет составлять, даже предположительно, прикинуть пока невозможно. Это очень интересный документ о том, как государство у нас хочет за счет судовладельцев обновлять инфраструктуру, находящуюся у него в собственности».

Председатель коллегии адвокатов «Адмиралтейская» Анатолий Царенков поделился своим опытом адвокатской практики в части уклонения уплаты сбора транспортной безопасности в акватории морского порта либо возврата его в судебном порядке. «Ключевые вопросы, которые сейчас ставятся в практике, в том числе и судебной: кто должен взимать это сбор и в каких размерах? – сказал А.Царенков. – Формально этот сбор взимается Росморпортом. Четыре года назад Росморпорт издал приказ, позволяющий ему в одностороннем порядке самостоятельно устанавливать сбор транспортной безопасности, в котором было указано: до утверждения Федеральной антимонопольной службой ставок портовых сборов. Ставки до сих пор не утверждены».

А.Царенков подчеркнул, что Росморпорт является субъектом антимонопольных отношений, и поэтому он не имеет права сам устанавливать ставки. «Ставки могут утверждаться только в порядке, предусмотренным антимонопольным законодательством. Таким правом Росморпорт не обладает».

Кроме того, все услуги должны оказываться на основании заключенного договора, а правила оказания этих услуг до сих пор не утверждены, отметил А.Царенков. «Администрация Росморпорт выполняет функции по оказанию услуг транспортной безопасности, но функции – это функции, а правила – это правила. На данный момент существует подписанный между Администрацией морского порта, Росморпортом, ФСБ и МВД соглашение, регламент, который определяет, кто что делает в целях выполнения функций по выполнению транспортной безопасности. Но это все бесплатно».

Он добавил, что функции по транспортной безопасности должны осуществляться в соответствии с планом транспортной безопасности, и правила должны быть утверждены в рамках этого плана. «Но плана транспортной безопасности пока нет. Следовательно, нет и регламентации, что должно делаться бесплатно службой капитана порта, а что делается за деньги в качестве услуг Росморпорта, а принуждать судовладельцев и их агентов к заключению договоров для взимания этого сбора на договорной основе Росморпорт не вправе, что и подтверждается судебной практикой», – резюмировал А.Царенков. В конце дискуссии председатель коллегии адвокатов «Адмиралтейская» отметил, что он и его коллеги всегда рады помочь сторонам в их борьбе за законность взимаемых в портах РФ сборов.