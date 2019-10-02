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Ратифицирована Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
02.10.2019

Ратифицирована Конвенции о правовом статусе Каспийского моря


    • Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», сообщает пресс-служба Кремля. Федеральный закон принят Государственной Думой 19 сентября 2019 года и одобрен Советом Федерации 25 сентября 2019 года.

    Конвенцией устанавливается, что стороны реализуют суверенитет, суверенные и исключительные права, а также осуществляют юрисдикцию на Каспийском море. Кроме того, документ определяет и регулирует права и обязательства сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

    В соответствии с Конвенцией деятельность сторон на Каспийском море осуществляется на основе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, использования Каспийского моря в мирных целях, неприсутствия на Каспийском море вооружённых сил, не принадлежащих Сторонам, и других принципов.


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