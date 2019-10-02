Поставки СПГ с Ямала на восток растут

По итогам третьего квартала этого года 15 танкерных партий СПГ, произведенных на проекте «Ямал СПГ», были направлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона напрямую через Северный морской путь в восточном направлении, сообщил «Новатэк». Это соответствует около 25% всех партий СПГ, отгруженных с проекта за квартал. По итогам 2019 года планируется увеличить объем поставок по СМП на азиатский рынок более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, американские санкции, под которые теоретически может подпасть часть флота «Ямал СПГ», – это не «приговор», а возможность еще больше увеличить поставки по СМП, а также увеличить долю «Новатэк» на азиатском рынке.

По словам первого заместителя председателя правления ПАО «Новатэк» Льва Феодосьева, увеличение объемов поставок по СМП подтверждает приоритетность рынков стран АТР в качестве стратегического направления для будущих поставок СПГ «Новатэка». «Дальнейшее развитие навигации по СМП и строительство комплексов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске позволит оптимизировать логистическую цепочку Компании», – отметил Л.Феодосьев.

В настоящее время на транспортировке газа с проекта «Ямал СПГ» задействован флот из 13 танкеров ледового класса Arc7 плюс газовозы более низкого ледового класса, предназначенные для перевозки СПГ. По информации «Новатэка», до конца года ожидается ввод в эксплуатацию всех 15 арктических танкеров, что позволит увеличить количество прямых поставок СПГ на восток через СМП.

Использование СМП «Новатэк» прорабатывал задолго до запуска проекта «Ямал СПГ. С чего начиналось – еще в 2010 году компания провела эксперимент по экспорту газоконденсата по СМП в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Тогда танкер ОАО «Совкомфлот» «SCF Baltica» с 70 тыс. тонн газового конденсата «Новатэка» прошел самую сложную часть СМП, от полуострова Ямал до порта Певек на Чукотке, за 8 дней. До порта назначения Нинбо танкер шел еще около 10 дней. Таким образом, проведенный эксперимент показал, что из Мурманска в Китай по Севморпути груз может быть доставлен за 20-25 суток, в то время как при транспортировке его через Суэцкий канал путь займет около 45 дней.