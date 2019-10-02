NYK протестировал навигационную систему для автономных судов

NYK провел испытания навигационной системы Sherpa System for Real ship (SSR), предназначенной для автономного плавания пилотируемых судов. Испытания проводились на автомобилевозе «Iris Leader» дедвейтом 70 тыс. тонн в течение семи дней. Судно прошло по маршруту Синша – Нагоя – Иокогама.

В ходе испытаний SSR, во время которых экипаж исполнял свои обычные обязанности, проверялись рабочие характеристики и функционирование навигационной системы в реальных морских условиях, в том числе сбор и анализ данных об условиях окружающей среды, расчет рисков столкновения, автоматическое определение скорости и выбор оптимального курса.

После анализа результатов испытаний NYK доработает SSR и внесет в нее корректировки с учетом различий между тем курсом, который предлагала в качестве оптимального система, и тем, который выбирал профессиональный экипаж.

В NYK отмечают, что SSR будет также применяться в управлении судами прибрежного плавания – сегменте, в котором в настоящее время ощущается нехватка кадров. SSR может стать базовой технологией для удаленной и беспилотной навигации.