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NYK протестировал навигационную систему для автономных судов
02.10.2019

NYK протестировал навигационную систему для автономных судов


    • NYK провел испытания навигационной системы Sherpa System for Real ship (SSR), предназначенной для автономного плавания пилотируемых судов. Испытания проводились на автомобилевозе «Iris Leader» дедвейтом 70 тыс. тонн в течение семи дней. Судно прошло по маршруту Синша – Нагоя – Иокогама.

    В ходе испытаний SSR, во время которых экипаж исполнял свои обычные обязанности, проверялись рабочие характеристики и функционирование навигационной системы в реальных морских условиях, в том числе сбор и анализ данных об условиях окружающей среды, расчет рисков столкновения, автоматическое определение скорости и выбор оптимального курса.

    После анализа результатов испытаний NYK доработает SSR и внесет в нее корректировки с учетом различий между тем курсом, который предлагала в качестве оптимального система, и тем, который выбирал профессиональный экипаж.

    В NYK отмечают, что SSR будет также применяться в управлении судами прибрежного плавания – сегменте, в котором в настоящее время ощущается нехватка кадров. SSR может стать базовой технологией для удаленной и беспилотной навигации.


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