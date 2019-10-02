Грузооборот Сайменского канала

Объем перевозок через Сайменский канал за январь-сентябрь этого года снизился на 16,1%, составив 685 тыс. тонн.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, по итогам отчетного периода текущего года по каналу прошло 656 судов. Это на 13,8% меньше показателя 9 месяцев прошлого года. В том числе судов под флагом России прошло 374 единиц (-7,4% к 9 месяцам 2018 года) – 57% от суммарного количества иностранных судов, прошедших через Сайменский канал за отчетный период.

Отметим, что в тройку основных грузов, перевозимых в направлении Финляндии, вошли древесина, минерально-строительные грузы и уголь.

Обратно по каналу доставлялись минерально-строительные грузы, удобрения и бумага.