Грузооборот российского транспорта

По итогам 8 месяцев 2019 года перевозки грузов российским транспортом выросли на 1%, составив 5,29 млрд тонн.

Рост произошел только за счет увеличения объемов перевозок автомобильным транспортом – плюс 2,4%, до 3,59 млрд тонн.

По данным Росстата, перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 8 месяцами 2018 года сократились на 1,1% (до 851,5 млн тонн).

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 766,6 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,8%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-август 2019 года упал на 14,9%, до 65,1 млн тонн. Перевозки морским транспортом снизились на 19,2% до 12,6 млн тонн.

Объем перевозок воздушным транспортом уменьшился по сравнению с показателем января-августа прошлого года на 4% и составил 0,7 млн тонн.

В августе в сравнении с предыдущим месяцем увеличились перевозки железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, по остальным видам транспорта наблюдается отрицательная динамика.