Все порты Финляндии

Суммарный контейнерооборот портов Финляндии за 8 месяцев 2019 года достиг порядка 1,1 млн TEU. Это на 1,2% больше аналогичного показателя прошлого года.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за январь-август 2019 года обработала почти 458,6 тыс. TEU, на 3,8% больше, чем годом ранее. Второй по объемам перевалки порт Финляндии – Хельсинки также увеличил контейнерооборот на 4%, до 354,6 тыс. TEU. Порт Раума за отчетный период перевалил порядка 176,1 тыс. TEU, что на 1,6% меньше, чем за 8 месяцев 2018 года.

Через причалы Ханко за отчетный период прошло 41,6 тыс. TEU — на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Оборот контейнеров в Оулу, напротив, снизился на 29,3% до 23,1 тыс. TEU.

Кеми и Торнио в отчетном периоде увеличили объемы перевалки контейнеров — на 18,2% (до 12,8 тыс. TEU) и на 0,7% (до 10,2 тыс. TEU) соответственно. В то же время, Коккола и Пори существенно сократили оборот на 20,6% (до 9,4 тыс. TEU) и на 96,3% (до 352 TEU) соответственно.

Контейнерооборот Рахья по итогам отчетного периода 2019 года составил 3,5 тыс. TEU (рост в 7,1 раза), Турку – 2,3 тыс. TEU (+9,3%), Уусикапунки — 1,2 тыс. TEU (+3,8%), Раахе — 358 TEU (+2%) и Экерё — 26 TEU (рост в 26 раз).

Кроме этого, по итогам января-августа 2019 года контейнеры переваливали порты Пиетарсаари (1 тыс. TEU), Эурайоки (8 TEU) и Марианхамина (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года данные порты обработку контейнеров не осуществляли.