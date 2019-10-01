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В Петербурге закрыли дамбу
01.10.2019

В Петербурге закрыли дамбу


    • По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом о возможном подъеме уровня воды до опасных значений, руководством Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга было принято совместное решение о закрытии затворов КЗС от наводнений.

    По информации Дирекции КЗС, затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 06:30 утра. Затвор судопропускного сооружения С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение «закрыто» в 07:12. Движение нагонной воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу остановлено.

    Распоряжением капитана порта движение судов через судопропускные сооружения С-1 и С-2 запрещено с 06:00.

    Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме.

    По данным МЧС, по состоянию на 06:00 1 октября уровень воды по гидрологическому посту «Горный институт» составлял +45 см. В зависимости от изменения погодных условий далее обстановка и информация могут изменяться.

    По информации Дирекции КЗС, предварительное время открытия затворов 14:00 1 октября. Время открытия может быть изменено в зависимости от гидрологической обстановки.


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