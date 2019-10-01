В Петербурге закрыли дамбу

По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом о возможном подъеме уровня воды до опасных значений, руководством Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга было принято совместное решение о закрытии затворов КЗС от наводнений.

По информации Дирекции КЗС, затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 06:30 утра. Затвор судопропускного сооружения С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение «закрыто» в 07:12. Движение нагонной воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу остановлено.

Распоряжением капитана порта движение судов через судопропускные сооружения С-1 и С-2 запрещено с 06:00.

Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме.

По данным МЧС, по состоянию на 06:00 1 октября уровень воды по гидрологическому посту «Горный институт» составлял +45 см. В зависимости от изменения погодных условий далее обстановка и информация могут изменяться.

По информации Дирекции КЗС, предварительное время открытия затворов 14:00 1 октября. Время открытия может быть изменено в зависимости от гидрологической обстановки.