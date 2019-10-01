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Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
01.10.2019

Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?


    • Teekay сообщил, что его совместное предприятие с аффилированной структурой COSCO, созданное под транспортировку сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ» и являющееся оператором 4 газовозов арктического класса, может быть классифицировано Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США как «заблокированное лицо».

    Ранее Управление по контролю за иностранными активами министерства за предполагаемое нарушение санкций, введенных в отношении Ирана, включило в список особых лиц две дочерние компании COSCO – COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co.

    COSCO Shipping Tanker (Dalian) владеет 50% в China LNG Shipping (Holdings) Limited (CLNG), а CLNG в свою очередь является партнером Teekay по Yamal LNG – совместному предприятию, которое выступает владельцем четырех занятых на проекте «Ямал СПГ» газовозов.

    Как отмечают в Teekay, ни CLNG, ни Yamal LNG в списках американского Управление по контролю за иностранными активами не упоминаются и ни в каких нарушающим санкции действиях напрямую не обвиняются, но в силу связей с COSCO Shipping Tanker (Dalian) теоретически они подпадают под определение «заблокированных лиц».

    CLNG, сообщает Teekay, проинформировала, что руководство компании «активно работает над скорейшим разрешением вопроса».

    Сам Teekay, отмечают в компании, иранскую нефть не возил и нарушать никакие санкции не намерен.

    «Новатэк» в связи с последними событиями заявил, что «Данные перевозки (речь идет о перевозках СПГ в рамках проекта «Ямал СПГ», которые осуществляет аффилированная структура Teekay) не имеют отношения к наложенным на COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co санкциям. Вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится в рамках взаимоотношений Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited».

    «Проект «Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков», – подчеркнули в «Новатэке».

    Тем временем Teekay отложил встречу с инвесторами и аналитиками в Нью-Йорке до разрешения ситуации. Что касается влияния санкций против COSCO на рынок, то, как отмечают в Teekay, учитывая размер танкерного флота COSCO Shipping Tanker (Dalian), они оказали заметный положительный эффект на спотовые ставки.

    Фото: Shipspotting


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