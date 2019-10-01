Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Рынок судоходной отрасли живой, но не на всех направлениях»
01.10.2019

«Рынок судоходной отрасли живой, но не на всех направлениях»


    • Темпы реновации и строительства флота отстают от темпов списания старого флота, по некоторым оценкам, в 10-12 раз. Такую оценку высказал начальник управления по работе с клиентами лизинговой компании Avia Capital Leasing (Cyprus) Сергей Смоляков на 7-й ежегодной международной конференции «Практические аспекты морского судоходства. Опыт 2019», организованной юридической фирмой «Ремеди» в Петербурге.

    «Это общеизвестная проблема – глобальное устаревание российского флота: и морского, и речного, и смешанного, – сказал С.Смоляков. – У 30% российского флота средний возраст сегодня составляет более 40 лет. Темпы реновации и строительства флота значительно отстают от темпов списания. По некоторым оценкам, в 5-7 раз. Но мы видим, что эти темпы еще выше: в 10-12 раз темпы строительство нового флота отстают от темпов списания на скрап».

    «Некоторое время назад судоходная отрасль находилась в стагнации, – отметил С.Смоляков. – И мы как лизинговая компания переориентировали фокус своего внимания на авиацию. В настоящее время мы видим развитие на море, поэтому совсем недавно мы перешли на море, и у нас есть риск-аппетит на него».

    «Мы видим бурное развитие морского транспорта в ближайшее время, – продолжил он. – Но оно будет ограничиваться возможностями финансирующих компаний, банков и лизинговых компаний предоставлять такое финансирование, потому что мы ограничены кредитоспособностью лизингополучателей и заемщиков. Отрасль не вся находится в хорошем состоянии».

    По данным С.Смолякова, в настоящее время более 50% рыболовецкого флота уже за пределами нормативного срока службы, причем это касается даже тех судов, которые приобретаются российскими рыбодобывающими компаниями за границей. «Основными драйверами роста в этом направлении мы видим абсолютно государственные субсидии, которые компенсируют часть затрат на строительство новых судов за счет списания на скрап старых судов, субсидирование части кредитной ставки лизинговой компании, которые привлекают деньги для приобретения и передачи судов лизинг и перспективное постановление правительство, согласно которому будут компенсировать до 30% строительства нового судна».

    «Если говорить о судах-контейнеровозах, то объем мировой торговли увеличивается, – отметил он. – Россия в этих тенденциях. Здесь необходимо строительство новых судов»,

    Далее С.Смоляков остановился на флоте нефтеналивных судов. «Нефтеналивные судна – это сложный рынок. Мы готовы на них смотреть и предметно смотрим, готовы принимать риск. В этом направлении внутри России мы большого развития не видим, если какое-то точечное. Но одновременно устаревание и списание флота все равно влечет необходимость строительства новых нефтеналивных судов как в России, так и за границей».

    Кроме того, С.Смоляков отметил необходимость обновления буксирного флота.  «Мы здесь увидели интересную тенденцию. Потребность в обновлении буксирного парка в России обусловлено тем, что 40% буксиров – возрастом старше 30 лет». Буксиры, уточнил он, имеют более длительный срок эксплуатации, чем другие суда. Однако в большинстве своем уже существующий буксирный флот не отвечает современным требованиям. «Плотность судов увеличивается, тоннаж судов увеличивается, поэтому нужны более мощные буксиры, более маневренные, молодые. В любом случае потребуется обновление буксирного флота, и значительное: в год от 12 до 25 буксиров минимально должно поставляться в течение пяти лет».

    В заключение С.Смоляков отметил, что «Рынок судоходной отрасли живой, но не на всех направлениях». «В каких-то направления есть кредитоспособные компании, которые могут финансироваться. И мы готовы такой аппетит риска на себя принимать».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.02.2019
    Новый буксир в Восточном
    Флот АО «Восточного порта» пополнился новым азимутальным буксиром «Александр Козицын». Судно приобретено в рамках реализации программы модернизации АО […]
    БуксирВосточный портФлот
    0
    28.05.2019
    MAN о российском рынке грузовиков
    Где компания видит потенциал и за счет чего снижается доля азиатских и европейских брендов на российском рынке
    2019MAN АвторынокАпрель
    0
    06.03.2019
    Рекордный год по списанию судов
    2018 год стал рекордным с точки зрения списания флота. Причем если для одних типов судов речь идет о […]
    Только для подписчиков
    2018УтилизацияФлот
    0
    14.02.2019
    21 миллиард
    В портфеле лизинговой компании ОСК
    2018ЛизингОбъединенная судостроительная корпорация
    0
    10.04.2019
    Ледокольная флотилия к 2030 году
    До 2030 года должна быть сформирована флотилия ледоколов, которая позволит круглогодично использовать Северный морской путь. Об этом сказал […]
    АрктикаЛедоколыРосатомСеверный морской путь
    0
    06.09.2019
    КАМАЗ поедет на СПГ
    КАМАЗ и управляющая компания Quadro Capital Partners подписали соглашение о сотрудничестве.. Документ предполагает взаимодействие в проектах по использованию […]
    АвтомобилиИнфраструктураКамАЗЛизинг
    0
    06.08.2019
    Цены на суда будут расти
    Британское аналитическое агентство VesselsValue совместно с норвежской консалтинговой компанией ViaMar подготовило прогноз динамики стоимости судовых активов на период […]
    Только для подписчиков
    БалкерГазовозКонтейнеровозыПрогноз
    0
    10.04.2019
    Проект, на который смотрит весь мир
    «Мы видим Северный морской путь прежде всего как современный мультимодальный цифровой логистический коридор» – Максим Акимов
    АрктикаГазпромГрузыПланы
    0
    01.03.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 18 февраля, в разгар празднования китайского Нового года, количество снятых с сервисов контейнеровозов выросло на […]
    Только для подписчиков
    Безработные контейнеровозыКонтейнерные перевозкиФлот
    0
    08.07.2019
    Top-25 контейнерных линий в июле
    По состоянию на 1 июля 2019 года 25 крупнейших контейнерных линий контролировали 91% всего существующего контейнерного флота, занятого […]
    Только для подписчиков
    Контейнерные перевозкиЛинииРейтингФлот
    0
    31.07.2019
    Правительство даст деньги на СПГ-терминал «Утренний»
    Правительство РФ выделяет средства на строительство СПГ-терминала «Утренний». Соответствующее постановление от 27 июля 2019 года № 965 за […]
    Арктик СПГ 2НОВАТЭКПравительствоСабетта
    0
    03.07.2019
    CMA CGM запустит подводных дронов
    CMA CGM Group профинансирует французский стартап Notilo Plus, который специализируется на автономных подводных решениях, в частности, разработке подводных […]
    CMA CGMдроныИнвестицииТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    Контейнерные перевозки Показать всё
    01.10.2019 Все порты Финляндии
    01.10.2019 Новые флекситанк-контейнерные поезда
    30.09.2019 В цифровизацию своими темпами
    30.09.2019 Контейнерные порты Норвегии
    30.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2019
    27.09.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД