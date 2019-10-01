«Рынок судоходной отрасли живой, но не на всех направлениях»

Темпы реновации и строительства флота отстают от темпов списания старого флота, по некоторым оценкам, в 10-12 раз. Такую оценку высказал начальник управления по работе с клиентами лизинговой компании Avia Capital Leasing (Cyprus) Сергей Смоляков на 7-й ежегодной международной конференции «Практические аспекты морского судоходства. Опыт 2019», организованной юридической фирмой «Ремеди» в Петербурге.

«Это общеизвестная проблема – глобальное устаревание российского флота: и морского, и речного, и смешанного, – сказал С.Смоляков. – У 30% российского флота средний возраст сегодня составляет более 40 лет. Темпы реновации и строительства флота значительно отстают от темпов списания. По некоторым оценкам, в 5-7 раз. Но мы видим, что эти темпы еще выше: в 10-12 раз темпы строительство нового флота отстают от темпов списания на скрап».

«Некоторое время назад судоходная отрасль находилась в стагнации, – отметил С.Смоляков. – И мы как лизинговая компания переориентировали фокус своего внимания на авиацию. В настоящее время мы видим развитие на море, поэтому совсем недавно мы перешли на море, и у нас есть риск-аппетит на него».

«Мы видим бурное развитие морского транспорта в ближайшее время, – продолжил он. – Но оно будет ограничиваться возможностями финансирующих компаний, банков и лизинговых компаний предоставлять такое финансирование, потому что мы ограничены кредитоспособностью лизингополучателей и заемщиков. Отрасль не вся находится в хорошем состоянии».

По данным С.Смолякова, в настоящее время более 50% рыболовецкого флота уже за пределами нормативного срока службы, причем это касается даже тех судов, которые приобретаются российскими рыбодобывающими компаниями за границей. «Основными драйверами роста в этом направлении мы видим абсолютно государственные субсидии, которые компенсируют часть затрат на строительство новых судов за счет списания на скрап старых судов, субсидирование части кредитной ставки лизинговой компании, которые привлекают деньги для приобретения и передачи судов лизинг и перспективное постановление правительство, согласно которому будут компенсировать до 30% строительства нового судна».

«Если говорить о судах-контейнеровозах, то объем мировой торговли увеличивается, – отметил он. – Россия в этих тенденциях. Здесь необходимо строительство новых судов»,

Далее С.Смоляков остановился на флоте нефтеналивных судов. «Нефтеналивные судна – это сложный рынок. Мы готовы на них смотреть и предметно смотрим, готовы принимать риск. В этом направлении внутри России мы большого развития не видим, если какое-то точечное. Но одновременно устаревание и списание флота все равно влечет необходимость строительства новых нефтеналивных судов как в России, так и за границей».

Кроме того, С.Смоляков отметил необходимость обновления буксирного флота. «Мы здесь увидели интересную тенденцию. Потребность в обновлении буксирного парка в России обусловлено тем, что 40% буксиров – возрастом старше 30 лет». Буксиры, уточнил он, имеют более длительный срок эксплуатации, чем другие суда. Однако в большинстве своем уже существующий буксирный флот не отвечает современным требованиям. «Плотность судов увеличивается, тоннаж судов увеличивается, поэтому нужны более мощные буксиры, более маневренные, молодые. В любом случае потребуется обновление буксирного флота, и значительное: в год от 12 до 25 буксиров минимально должно поставляться в течение пяти лет».

В заключение С.Смоляков отметил, что «Рынок судоходной отрасли живой, но не на всех направлениях». «В каких-то направления есть кредитоспособные компании, которые могут финансироваться. И мы готовы такой аппетит риска на себя принимать».