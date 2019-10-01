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Новые флекситанк-контейнерные поезда
01.10.2019

Новые флекситанк-контейнерные поезда


    • «Европак» запустил два новых флекситанк-контейнерных поезда. Как рассказали SeaNews в компании, 26 сентября из Воронежа в Новороссийск был отправлен состав с растительными маслами, предназначенными для китайских импортеров.

    В составе – 126 контейнеров с продукцией общим весом более 2 тыс. тонн. В Новороссийске флекситанки будут погружены на суда морских контейнерных линий для дальнейшей отправки в Китай. Это совместный проект «Европака» и агрохолдинга ЭФКО.

    27 сентября из Барнаула ушел первый «Флекси-поезд Европак» с семенами льна и растительным маслом, также назначением на Китай. Основными поставщиками семян льна нового урожая и льняного масла стали компания «Меркурий», а также Корчинский, Кытмановский и Гилёвский элеваторы, поставщиком рапсового масла является компания «Благо».

    Состав поезда сформирован из 106 контейнеров с продукцией общего веса более 2 тыс. тонн. Продукция алтайских производителей будет доставлена до порта Находка, а оттуда морским путем в Китай.

    Как пояснили SeaNews в компании, оба поезда – проектные отправки, они будут повторяться, но с различной периодичностью.

    Напомним, ранее «Европак» запустил контейнерный флекситанк-поезд в направлении порта Находка со станции Омск-Восточный.


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