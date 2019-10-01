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Можно соблюдать, но не уважать
01.10.2019

Можно соблюдать, но не уважать


    • Санкции продолжают мешать европейскому бизнесу. Компании вынужденно стоят перед выбором – вести бизнес с США или Россией и Ираном. Об это сказал партнер юридической фирмы Koch Duken Boes Аксель Боэс на 7-й международной конференции «Практические аспекты морского судоходства. Опыт 2019», организованной юридической фирмой «Ремеди» в Петербурге.

    Он отметил, что у европейских компаний есть выбор – жить по американским санкциям или отказаться от бизнеса в США. «Если «уважать» только европейские санкции, то риски идут только от США, – отметил А.Боэс. – Евросоюз не требует соблюдать санкции от иностранных лиц, которые не имеют бизнес в Евросоюзе. Но все же большинство европейских компаний вынуждены «уважать» и американские санкции, потому что есть риски, в том числе, и исключения платежей в долларах».

    А.Боэс отметил, что Евросюз пытается найти обходные пути американским санкциям против России и Ирана. В частности, в начале года была основана компания INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges – «Инструмент в поддержку торговых обменов»). «Компания учреждена тремя странами: Францией, Германией и Великобританией с целью не допустить попадание европейский компаний под антииранские санкции, – сказал он. – Это своеобразная финансовая система обхода SWIFT».

    Система функционирует с июня этого года, но на практике пока не ведет коммерческую деятельность. В будущем планируется, что система в будет открыта и для других стран. «Россия уже выразила свой интерес участвовать в этой системе, – добавил А.Боэс. – Это будет надежная финансовая система, независимая от системы SWIFT».

    В ответ на выступление А.Боэса слово взял управляющий партнер адвокатского бюро «Думлер и Партнеры» Виктор Думлер: «Я восхищаюсь вашим русским языком, но применительно к санкциям я бы сказал не «уважать», а «соблюдать». Американские санкции можно соблюдать, но не уважать». С чем Аксель Боэс согласился. «Я думаю, что европейские и российские компании должны больше вести бизнес друг с другом, потому что не может быть, чтобы американцы диктовали свои условия для европейского и российского бизнеса», – резюмировал он.


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