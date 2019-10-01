Погрузка на сети РЖД за 9 месяцев этого года составила 956,5 млн тонн. Это на 0,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Снижение объемов погрузки отмечено практически по всем грузам.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля сократилась на 0,9% до 276,4 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 1,9% меньше, чем по итогам трех кварталов прошлого года, и составила 172,7 млн тонн.

Также снизились объемы погрузки строительных грузов – на 0,4% до 95,3 млн тонн, черных металлов – на 5,4% до 55,6 млн тонн, лесных грузов – на 6,8% до 32,4 млн тонн, соды и химикатов – на 1,5% до 19,5 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 3,1% до 14,7 млн тонн. Погрузка зерна за январь-сентябрь 2019 года сократилась на 26,2% и составила 14,7 млн тонн, объемы погрузки кокса снизились на 1,9% до 8,1 млн тонн, лома черных металлов – на 1,6% до 11,4 млн тонн,

Положительная динамика отмечена только в погрузке железной и марганцевой руды (+3,2% до 89,2 млн тонн), химических и минеральных удобрений (+3,1% до 45,5 млн тонн) и цемента (5,5% до 20,8 млн тонн).

Погрузка на сети РЖД за сентябрь 2019 года составила 106 млн тонн. Это на всего 1% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. По сравнению с августом 2019 года погрузка снизилась на 2,7%.

Грузооборот за 9 месяцев 2019 года составил 1946,9 млрд тарифных т/км (+0,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2474,6 млрд т/км (+0,8%).

В сентябре грузооборот сети РЖД вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 212,6 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 0,8% – до 269 млрд т/км.