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Взрыв и пожар на танкере в Ульсане
30.09.2019

Взрыв и пожар на танкере в Ульсане


    • В субботу в 11 утра по местному времени на танкере-химовозе «Stolt Groenland» в порту Ульсан произошел взрыв, ставший причиной пожара. По информации Stolt Tankers, все члены экипажа были эвакуированы, один моряк получил незначительные травмы.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генеральное консульство РФ в Пусане, на борту было 10 российских граждан. По данным gCaptain, всего команда состоит из 25 человек, помимо россиян в ее составе филиппинцы.

    По информации судовладельца, утечек топлива и груза не наблюдается, судно находится на плаву. Причины взрыва пока не выяснены, ущерб судну и грузу предстоит оценить. Ведется расследование.


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