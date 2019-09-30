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Спуск на воду траулера Пелла
30.09.2019

Траулер на двойной класс


    • «Пелла» поделилась видео спуска на воду траулера проекта 03095 «Кастор». Это второе судно в серии из четырех, строящейся для группы компаний «Мурмансельдь 2». Траулеры проекта 03095 предназначены для ловли донных пород рыб и полного цикла обработки улова на борту судна, в том числе производство консервов и рыбной муки. Строятся судна на двойной класс под наблюдением двух классификационных обществ – Российского морского регистра судоходства и DNV GL.

    Основные технические характеристики:

    • Водоизмещение – 3730 тонн,
    • Дедвейт – 1400 тонн,
    • Длина — 70 м,
    • Ширина — 13,5 м,
    • Осадка — 6,6 м,
    • Максимальная скорость – 14,5 узлов,
    • Экипаж – 60 человек.

     

    Видео: Pella Shipyard


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