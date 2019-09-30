Траулер на двойной класс

«Пелла» поделилась видео спуска на воду траулера проекта 03095 «Кастор». Это второе судно в серии из четырех, строящейся для группы компаний «Мурмансельдь 2». Траулеры проекта 03095 предназначены для ловли донных пород рыб и полного цикла обработки улова на борту судна, в том числе производство консервов и рыбной муки. Строятся судна на двойной класс под наблюдением двух классификационных обществ – Российского морского регистра судоходства и DNV GL.

Основные технические характеристики:

Водоизмещение – 3730 тонн,

Дедвейт – 1400 тонн,

Длина — 70 м,

Ширина — 13,5 м,

Осадка — 6,6 м,

Максимальная скорость – 14,5 узлов,

Экипаж – 60 человек.

Видео: Pella Shipyard