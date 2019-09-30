Совкомфлот вводит налоговый мониторинг

С 1 января 2020 ПАО «Совкомфлот» внедряет в компаниях группы налоговый мониторинг. Как сообщили SeaNews в группе, эта тема стала основной в ходе встречи председателя совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка и генерального директора компании Игоря Тонковидова с руководителем ФНС России Михаилом Мишустиным

В рамках мониторинга «Совкомфлот» предоставит ФНС удаленный доступ к своим внутренним системам, что должно оптимизировать процесс налогового контроля, сделать его эффективнее и сократить затраты компании на его сопровождение.

По словам М.Мишустина, за четыре года количество участников налогового мониторинга увеличилось в 14 раз, с 2020 года налоговый мониторинг будет проводиться в отношении 95 компаний, которые обеспечивают 30% поступлений федерального бюджета.