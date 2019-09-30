Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Совкомфлот вводит налоговый мониторинг
30.09.2019

Совкомфлот вводит налоговый мониторинг


    • С 1 января 2020 ПАО «Совкомфлот» внедряет в компаниях группы налоговый мониторинг. Как сообщили SeaNews в группе, эта тема стала основной в ходе встречи председателя совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка и генерального директора компании Игоря Тонковидова с руководителем ФНС России Михаилом Мишустиным

    В рамках мониторинга «Совкомфлот» предоставит ФНС удаленный доступ к своим внутренним системам, что должно оптимизировать процесс налогового контроля, сделать его эффективнее и сократить затраты компании на его сопровождение.

    По словам М.Мишустина, за четыре года количество участников налогового мониторинга увеличилось в 14 раз, с 2020 года налоговый мониторинг будет проводиться в отношении 95 компаний, которые обеспечивают 30% поступлений федерального бюджета.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.02.2019
    Доходы и расходы Роттердама
    Выручка от портовых сборов сократилась – Администрация порта на это пошла, чтобы увеличить предоставляемые судам скидки Оборот Администрации […]
    2018ПортыРоттердамФинансы
    0
    07.03.2019
    Не так плохо и живем
    Список долларовых миллиардеров Forbes понес тяжелые утраты. Во второй раз в течение десятилетия и длина списка, и суммарный […]
    ForbesМиллиардерыФинансы
    0
    15.04.2019
    «Совкомфлот» выплатит дивиденды
    Совет директоров ПАО «Совкомфлот» на своем заседании 11 апреля предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за […]
    ДивидендыМСФОСовкомфлот
    0
    29.03.2019
    Финансы HHLA
    Hamburger Hafen und Logistic AG (HHLA) опубликовала финансовый отчет за 2018 год. Выручка по группе увеличилась на 3,1% […]
    2018HHLAФинансы
    0
    27.08.2019
    Первый крупнотоннажный танкер пройдет Севморпуть на СПГ
    без ледокольной проводки
    LNGСевморпутьСовкомфлотСПГ
    0
    24.05.2019
    A.P. Moller – Maersk закончил первый квартал с убытком
    A.P. Moller – Maersk опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка группы увеличилась на 2,5% до […]
    2019MaerskФинансы
    0
    04.03.2019
    Рекордная выручка CMA CGM
    И снижение прибыли на фоне роста цен на бункер
    2018CMA CGMФинансы
    0
    06.05.2019
    Актуальные вопросы обложения НДС при осуществлении ВЭД
    Обсудят в Ленинградской областной Торгово-промышленной палате
    КонференцияНалоги
    0
    01.03.2019
    Операционный убыток от морских перевозок
    В сегменте Air Freight – рост по всем параметрам
    2018PanalpinaЛогистикаФинансы
    0
    26.02.2019
    TEU и евро Hapag-Lloyd
    Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год. По итогам квартала объем […]
    [:ru]Контейнерные перевозки[:en]Container Shipping[:]2018Hapag-LloydФинансы
    0
    27.03.2019
    ТрансКонтейнер увеличил прибыль по МСФО
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало аудированную консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год. Выручка увеличилась на 17,4% […]
    2018МСФОТрансКонтейнерФинансы
    0
    19.08.2019
    Agility снизила перевозки, но увеличила прибыль
    Agility опубликовала финансовые показатели за второй квартал и первое полугоде 2019 года. По итогам квартала выручка по группе […]
    2019AgilityФинансы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    24.09.2019 На проект «Морские порты» выделяется 238 млрд рублей
    20.09.2019 Как вернуть грузы из портов Прибалтики
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.09.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2019
    27.09.2019 Безработные контейнеровозы
    26.09.2019 «РЖД Логистика» закрепляется в Пермском крае
    26.09.2019 Tradelens в Большом порту: результат может быть любой
    26.09.2019 «ТрансКонтейнер» будет привлекать средства
    25.09.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД