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Плановые 108 млн тонн в Усть-Луге
30.09.2019

Плановые 108 млн тонн в Усть-Луге


    • Плановая мощность порта Усть-Луга составляет 108 тонн, напомнил, выступая на конференции «ТрансЛогистика» в Петербурге независимый эксперт Денис Мечев. Эти объемы, по его словам, будет достигнуты к 2030 году.

    За счет чего? Прежде всего, за счет развития действующих терминалов. «Одна из главных тенденций развития Усть-Луги – рост угольных терминалов, – отметил Д.Мечев. – Единственное, в прошлом году было снижение. Вызвано оно было тем, что один из вагоноопрокидывателей уходил в ремонт. Больше полугода шел этот ремонт. Все запустили, все работает. Опять в планах показать порядка 23-24 млн тонн угля».

    «Комплекс перегрузки серы – плановая мощность порядка 9,5 млн тонн. На сегодня делает порядка 5 млн. Планирует, хочет, может. Резерв и ресурс есть. Один из немногих терминалов, у которых действительно ресурс есть».

    По словам Д.Мечева, также в динамике, хоть и небольшой, работает комплекс наливных грузов «Усть-Луга Ойл». «Терминал как работал, так и работает, достаточно динамично. Единственное, динамика серьезного роста прекратилась. Это и понятно: ситуация на рынке. Но объем не сокращается, объем сохраняется. Всего порядка 5,5-6 млн тонн заявляет и этот объем фактически и делает».

    На 1 млн тонн может прирасти «Универсальный перегрузочный комплекс», хотя и с натяжкой. «Универсальный перегрузочный комплекс фактически работает только с углем на сегодняшний день. В планах – порядка 5,5 млн тонн, – сказал Д.Мечев. – Перспектив на дальнейшее увеличение с точки зрения мощностей практически нет. Если будут внедрять какие-то технологические элементы, они позволят прирасти максимум на 1 млн тонн».

    Чтобы увеличить объемы, пришлось диверсифицироваться «Усть-Лужскому контейнерному терминалу», но ситуация, по мнению Д.Мечева, не такая уж и однозначная. «Усть-Лужский контейнерный терминал – тот случай, когда это действительно контейнерный терминал. В Калининграде, в частности, была сказана одна фраза: «Усть-Лужский контейнерный терминал отказывается от контейнеров и полностью переходит на уголь». Ситуация неверная. В приоритете остается перевозка контейнеров. Уголь – просто чтобы мощности терминала не простаивали. На сегодняшний день терминал продолжает оказывать ежедневный контейнерный сервис на Москву (Ховрино, Ворсино)».развиуголь

    Заявлено увеличение объемов до 20 млн многофункционального перегрузочного комплекса «Юг-2». ««Юг-2» –  спорная, неоднозначная ситуация. Это достаточно хороший, правильный терминал в свое время был, сертифицированный, –  сказал Д.Мечев. – Через него переваливалась Toyota, сертифицирован был Nord Stream’ом, переваливал генеральные грузы, но после смены руководства переключился полностью на уголь. Прогнозировать какое-то развитие по «Югу-2», наверное, сложно. По той простой причине, что полтора года назад на TransRussia был представлен макет развития терминала. Со строительством пирса, с увеличением объема до 20 млн тонн. Но что будет – вопрос сложный». По словам Д.Мечева, «Юг-2» продолжает декларировать развитие в двух направлениях: уголь и генеральные грузы. «Справедливости ради могу сказать, что действительно ведутся работы по увеличению железнодорожных фронтов, по строительству дополнительных железнодорожных веток и деления терминала на зону именно под уголь и под генгрузы. Терминал имеет порядка 100 га, освоено порядка 65 га. Куда развиваться действительно есть.  Что дальше будет и какая программа – предсказать достаточно сложно, потому что у них все меняется постоянно. Говорили о вагоноопрокидах, а сейчас уже сейчас вроде бы не говорят. Возможно, этот вопрос просто отложили. Но уголь там есть и грузы там есть».

    Кроме того, автомобильный железнодорожный паромный комплекс с приходом нового руководства расширяет свою деятельность, что положительно отразится на объемах терминала и порта в целом. «В июне этого года произошла смена генерального агента на АЖПК, – сказал Д.Мечев. – Тендер выиграла компания «Глобал-Сервис», которая впоследствии была приобретена и вошла в группу «Новотранс». У нового агента есть желание работать не только с паромным грузом, но и с генеральным. Несмотря на то, что терминал достаточно небольшой по своей мощности, площадь там порядка 30 га, и имеет всего два причала, но есть желание у генерального агента превратить его в небольшой полноценный терминал». По информации Д.Мечева, АЖПК начнет принимать первые генеральные грузы уже к концу этого года. «И, наверное, это будет единственный терминал ближайшие полгода в Усть-Луге, который действительно реально будет работать с генгрузами», – добавил он.

    Кроме того, Д.Мечев обозначил перспективные проекты, которые планируется реализовать в порту Усть-Луга. Это:

    • реконструкция многофункционального перегрузочного комплекса «Юг-2» (ООО «Новые коммунальные технологии», +20 млн тонн);
    • строительство терминала по перевалке минеральных удобрений (ООО «Ультрамар», +12 млн тонн);
    • строительство универсального торгового терминала «Усть-Луга» (ООО «Новотранс», +25 млн тонн»);
    • строительство терминала по перевалке минеральных удобрений (ООО «Еврохим терминал Усть-Луга», +5 млн тонн).Д.Мечев более подробно остановился на этапах реализации некоторых проектов. «Строится «Ультармаром» терминал по перевалке минеральных удобрений. Заявляется порядка 12 млн тонн. Первый груз хотели принять уже в этом году. Но, по всей видимости, это произойдет в первом полугодии следующего года – работы ведутся, груз есть, планы есть».

    «Терминал «Лугапорт», который строит «Новотранс», – заявляется порядка 25 млн тонн: зерно, генеральные и сыпучие грузы, –  продолжил он. – Терминал есть. Один минус – он еще в стадии проектирования. Запуск и реальная работа начнутся, я думаю, не раньше 2023 года. Тем не мене заявка №1 – это зерно. Зерновых терминалов, как вы знаете, не хватает. Через Прибалтику в прошлом году ушло порядка 3 млн тонн зерна. Потребность такая есть, поэтому «Новотранс» эту потребность, хотя бы частично, должен заполнить».

    «Посмотрите какие объемы заявлены: 108 млн тонн – плановая мощность, 94 млн – это то, что существующие терминалы, без новых, заявляют на объем. То есть Усть-Луга действительно динамично развивающийся с точки зрения инфраструктуры порт и терминал. И эти плановые 108 млн тонн через несколько лет будут достигнуты и даже превысят», –  резюмировал Д.Мечев.


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