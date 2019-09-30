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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2019
30.09.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2019


    • На 39 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться. При этом на трейде Азия – Европа глубина падения увеличилась, на американском – наоборот, сократилась.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 7,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 6,9%.

    Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 0,7%, на порты восточного побережья – на 0,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 7,7%, на Южную Америку – на 4,3%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 2,8%,

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию и Южную Корею остались без изменений. При этом спотовые ставки на Сингапур существенно – на 18,8% – выросли по сравнению с 38 неделей.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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