Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2019

На 39 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться. При этом на трейде Азия – Европа глубина падения увеличилась, на американском – наоборот, сократилась.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 7,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 6,9%.

Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 0,7%, на порты восточного побережья – на 0,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 7,7%, на Южную Америку – на 4,3%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 2,8%,

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию и Южную Корею остались без изменений. При этом спотовые ставки на Сингапур существенно – на 18,8% – выросли по сравнению с 38 неделей.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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