Мегаконтейнеровоз ONE впилился в танкер

14-тысячник «ONE Blue Jay» 2016 года постройки столкнулся с танкером-химовозом «Gunece» 1998 года постройки дедвейтом 6,3 тыс. тонн в порту Пирей.

По информации Splsh24/7, инцидент произошел в четверг. Контейнеровоз шел в порт, танкер стоял у причала.

По данным местных СМИ, танкер получил серьезные повреждения, пострадали два члена экипажа. Чтобы не дать судну затонуть, потребовалось шесть буксиров. В целях безопасности вокруг танкера установлено двойное боновое заграждение.

До окончания расследования обоим судам запрещено покидать порт.

Фото: Shipspotting