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Мегаконтейнеровоз ONE впилился в танкер
27.09.2019

Мегаконтейнеровоз ONE впилился в танкер


    • 14-тысячник «ONE Blue Jay» 2016 года постройки столкнулся с танкером-химовозом «Gunece» 1998 года постройки дедвейтом 6,3 тыс. тонн в порту Пирей.

    По информации Splsh24/7, инцидент произошел в четверг. Контейнеровоз шел в порт, танкер стоял у причала.

    По данным местных СМИ, танкер получил серьезные повреждения, пострадали два члена экипажа. Чтобы не дать судну затонуть, потребовалось шесть буксиров. В целях безопасности вокруг танкера установлено двойное боновое заграждение.

    До окончания расследования обоим судам запрещено покидать порт.

    Фото: Shipspotting


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